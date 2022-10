WhatsApp: nuovi sviluppi sulla funzione per messaggiare con se stessi

Ascolta questo articolo

Come noto, WhatsApp (uscita da un “sanguinoso” down) sta lavorando a diverse migliorie per i prossimi mesi, tra cui i sondaggi nelle chat di gruppo (ora in test), la sfocatura nell’editor grafico anche nella versione Desktop, le foto profilo anche nelle chat di gruppo (anche su iOS, come appurato nella beta 22.23.0.70 via TestFlight) e la didascalia anche per i documenti inviati. A tali novità se ne aggiungeranno altre, appena scoperte.

Nei giorni scorsi, per circa 3 ore WhatsApp ha smesso di funzionare, cosa che ha impattato, a vario titolo, sugli operatori telefonici. A darne conto, su LinkedIn, è stato l’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, secondo cui nelle ore di down della messaggistica il call center della grande T è stato sommerso di chiamate (65mila, con il “310% in più di chiamate rispetto alla media“) di persone che chiedevano numi sui problemi che stavano riscontrando su WhatsApp, non sapendo che chi gestisce un’app o eroga un servizio, gli OTT, non ha alcun obbligo di fornire informazioni alle semplici società infrastrutturali come TIM. Il risultato è stato anche di un calo nel gradimento dell’assistenza TIM via call center che, su un massimo di 10 è sceso a 1, con un danno economico stimato in circa 40.000 euro.

Nell’attesa che vengano dettate regole più chiare nel settore della messaggistica, WhatsApp sta proseguendo per la sua strada e, con rilascio della release 2.22.24.2 beta per Android, ha portato avanti, come scoperto dai leakers di WABetaInfo, la funzione già avvistata in passato che permetterà agli utenti di messaggiarsi da soli, magari per condividersi delle note, degli appunti, o salvare dei messaggi importanti di cui si potrebbe aver bisogno più avanti.

A oggi, è bene ricordarlo, una cosa del genere è già possibile, ma solo creando un gruppo, invitando un utente oltre a se stessi, e togliendo poi l’utente invitato in modo da rimanere soli nel gruppo. Quando verrà messa a regime la novità in sviluppo, ci sarà un cambiamento allorché si preme sul pulsante “nuova chat” che, oggi, palesa solo “Nuovo gruppo”, “Nuovo contatto” e, ordinati alfabeticamente, i “Contattati frequentemente”. In quel caso, apparirà anche la voce “Nuova comunità”, assieme a “Nuovo gruppo” posto prima di “Nuovo contatto”.

Intervenendo su questa voce in particolare, sopra l’elenco dei contatti interpellati di frequente, vi sarà la voce “Me” (You), seguita dalla descrizione “Messaggia con te stesso“, che aprirà una chat singola con se stessi simile alle altre chat 1 a 1, in cui ci si potrà inviare documenti, multimedia, emoji e Reactions. La medesima beta è tornata anche sulla funzione della didascalia per i documenti, estesa a più tester, con un piccolo restyling che scambia “l’immagine con la finestra del messaggio e viceversa“.