WhatsApp: importanti novità rilasciate nelle beta per Desktop

La celeberrima applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp, alle prese con il costante miglioramento delle sue iterazioni mobili, si è concentrata questa volta sulla relativa versione Desktop, cui ha destinato non poche importanti migliorie di affinamento.

Nonostante sia dotata di versioni native sviluppate per Windows e macOS, WhatsApp non sta trascurando troppo la sua versione Desktop basata sul framework Electron: il motivo è che, essendo quest’ultimo usato per ricavare app desktop da quelle web based, quanto sviluppato per questa versione di WhatsApp prima o poi finirà a beneficio della versione web. Nel caso specifico, la release beta 2.2241.2 di WhatsApp Desktop ha guadagnato le impostazioni per gestire il download automatico dei media.

La funzione invero non è disponibile per tutti, ma solo per alcuni fortunati beta tester e, quindi, per vedere se si è tra gli utenti abilitati, basta solo recarsi nelle impostazioni di WA e vedere se sono comparse quelle per il download dei media, che coinvolgono anche audio, video e foto (ma non le note vocali che, “per la migliore esperienza di messaggistica“, son sempre scaricate in automatico). I leaker di WABetaInfo che hanno scoperto questa novità invitano a non aspettarsi che tali impostazioni siano sincronizzate col proprio device principale, dacché “potrebbero essere necessarie impostazioni diverse per dispositivo“.

Con la versione 2.22.9.7 di WhatsApp per Android, la messaggistica verde rilasciò nuovi strumenti nel mini editor grafico, compreso un tool di sfocatura che poteva essere usato per oscurare le info sensibili contenute nelle proprie foto. Orbene, a Giugno, emerse che il cosiddetto “blur tool” fosse in corso di sviluppo anche per la versione Desktop di WhatsApp e, dalla release beta 2.2241.2, questo strumento è effettivamente giunto ad alcuni beta tester.

Per provare a usarlo, basta cimentarsi nell’inviare un’immagine e, se compare l’apposita scorciatoia, si potrà usare questo strumento, che offre due trame alternative di sfocatura, oltre alla possibilità di regolare la dimensione della stessa.