WhatsApp: scuse per il prolungato down, ancora novità sulla companion mode

Si conclude con un’interessante novità in ottica multi-device la giornata di WhatsApp, iniziata in modo difficile con un sinora inesplicato down (il primo del 2022, dopo quello, di circa 6 ore, dello scorso Ottobre 2021).

Secondo downdetector, WhatsApp, dalle 8.30 italiane alle 11 circa, come confermato dall’arrivo di oltre 20mila segnalazioni, è andato in down in tutto il mondo, con problemi, riscontrati da utenti gestiti da diversi operatori mobili (es. Vodafone, WindTre, TIM, Fastweb e Iliad), sia sulla versione mobile che su quella desktop e web based della piattaforma. Nello specifico, i problemi riscontrati riguardavano il poter inviare e ricevere messaggi: alla fine, gli inconvenienti, che avevano coinvolto anche Instagram, sono progressivamente rientrati per tutti gli utenti, anche se non in modo lineare (visto che ad alcuni utenti ha preso a funzionare prima una versione di WhatsApp che l’altra).

Meta, al canale informativo online ABP LIVE, ha ammesso (ma non spiegato) il problema, precisando comunque di averlo risolto subito, e scusandosi per gli inconvenienti riscontrati.

Passando alle novità in positivo, i tempestivi leaker di WABetaInfo, in occasione del rilascio della vecchia beta 2.22.21.6 di WhatsApp per Android, avevano scoperto come ad alcuni beta tester, nell’ambito della companion mode, fosse stata concessa la facoltà di aggiungere in ottica multi-device un tablet Android al novero dei dispositivi sincronizzati. Sempre nella stessa ottica, Menlo Park si sarebbe concentrata anche su una nuova schermata di logout.

A darne conto con tanto di screenshot estratto, sono stati ancora i feature tracker di WABetaInfo che, analizzando la versione 2.22.23.14 beta della messaggistica per Android, hanno scoperto le tracce della schermata di logout che apparirà ogni volta che si sarà disconnessi da WhatsApp per vari motivi, tra cui un problema tecnico, l’aver cambiato il proprio numero di telefono (in Impostazioni WhatsApp > Account), l’aver rimosso dal proprio telefono principale (Impostazioni WhatsApp > Dispositivi collegati) la sessione corrente del proprio tablet, o l’aver deciso di disconnettersi (Impostazioni WhatsApp > Account > Esci) dall’app installata sul proprio dispositivo secondario (nella fattispecie, un tablet).