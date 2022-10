WhatsApp: al lavoro su nuova misura di sicurezza e foto profilo nei gruppi

Ascolta questo articolo

Di recente, WhatsApp ha preso a distribuire una funzione per accompagnare con una didascalia anche le GIF, i video, e i documenti, come già si può fare oggi con le foto. Orbene, quella di cui sopra non è certo l’ultima nuova feature prevista presso Menlo Park, che si è concentrata anche nel developing di altre future novità per la sua messaggistica in verde.

Nello specifico, la prima novità è stata avvistata, dai leaker di WABetaInfo nella beta 2.22.23.17 per Android. Come noto, WhatsApp permette già di attivare l’autenticazione a due fattori, come sistema di sicurezza aggiuntiva, indicando un PIN che verrà chiesto dopo il codice di 6 numeri (ciò nell’eventualità di vanificare un attacco nel caso si sia fornito questo codice a qualcuno per errore o se ingannati). Per farlo, basta seguire il percorso Account > Verifica in due passaggi nelle impostazioni di WhatsApp.

A quanto pare la piattaforma, per sollecitare a implementare l’autenticazione a due fattori, sta lavorando a una nuova sezione, “Proteggi il tuo account“, che inviterebbe l’utente ad attivare immediatamente questo livello ulteriore di sicurezza, pur non obbligandolo a farlo, visto che sarebbe pure presente il pulsante “Salta“. Al momento, non è noto quando questa novità, non palese, farà capolino in superficie nelle beta, per poi essere rilasciata a tutti in modo definitivo.

La seconda novità, sempre in sviluppo, trae spunto da quanto visto con la passata beta 22.18.0.72 per iOS. Allora si appurò che WhatsApp avesse in animo di mostrare la foto del profilo degli utenti nelle chat di gruppo: con una recente beta di WhatsApp Desktop si è scoperto che ciò è ora in sviluppo anche per la versione per PC, in modo ad esempio di aiutare chi non abbia salvato il numero del contatto in rubrica o nel caso nella stessa si abbiano nomi di contatti duplicati.

Tale funzione, che si esplicherà ogni volta che si riceverà un messaggio in un gruppo, si accompagna con una piccola precisazione. Nel caso non si disponga di un’immagine di profilo, per le impostazioni della privacy o perché non la si è caricata, “verrà visualizzata l’icona del profilo predefinito e sarà colorata utilizzando lo stesso colore del nome del contatto“.