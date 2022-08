WhatsApp: in roll-out una novità per gli Archivi, in sviluppo foto profilo sui messaggi

Ascolta questo articolo

Il canale beta di WhatsApp viene spesso usato per proporre funzionalità in anteprima, a volte per saggiarne i feedback, a volte per raccogliere le segnalazioni su eventuali malfunzionamenti. Nelle scorse ore, il rilascio di diverse versioni beta aggiornate, sia per Android che per iOS, ha introdotto, o anche solo prospettato, interessanti migliorie all’esperienza utente.

Partendo dalle novità ancora in sviluppo, i leaker di WABetaInfo, analizzando la beta iOS 22.18.0.72, disponibile per chi abbia ottenuto uno slot nel programma TestFlight, vi hanno scoperto tracce di una miglioria stilistica a lungo chiesta dagli utenti: a oggi, infatti, nelle chat di gruppo ogni messaggio è accompagnato solo dal nome dell’utente che l’ha spedito. Per renderne più immediatamente distinguibile l’attribuzione anche a colpo d’occhio, però, in futuro potrebbe arrivare un restyling nelle chat di gruppo, secondo il quale accanto a ogni messaggio vi sarà l’immagine di profilo dell’utente che ne è l’autore.

Al momento, non è noto quando e se la novità apparirà nelle release stabili di WhatsApp: di certo, però, gli utenti delle versioni non provvisorie di WhatsApp possono sin da ora far affidamento su una miglioria che permetterà loro di capire facilmente che tipo di archivio stiano utilizzando.

Con la beta 2.22.19.6 per Android e la beta 22.18.0.73 per iOS, ad alcuni beta tester di WhatsApp è stata attivata una implementazione relativa agli archivi grazie alla quale, portandosi in uno di essi, si noterà la nuova intestazione che precisa come grazie al nuovo archivio le chat rimarranno archiviate anche se arriveranno nuovi messaggi. Tale stato di cose è mutabile, toccando detta intestazione, in modo da essere portati nelle relative impostazioni dell’app, da dove si potrà scegliere di passare al vecchio archivio.

In questo caso, cambierà anche l’intestazione nell’archivio, la cui riga di rimando, va ricordato, sarà posta in fondo nella pagina dell’elenco delle chat. I leaker di WABetaInfo hanno precisato, infine, che a beneficiare di tale miglioria potrebbero essere anche alcuni utenti in possesso di beta precedenti.