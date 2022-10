WhatsApp: in roll-out beta i sondaggi nelle chat di gruppo e i link per le chiamate

Ascolta questo articolo

WhatsApp, la celeberrima applicazione di messaggistica istantanea ormai gratis da tempo, non si concede tregua e, nel portare avanti lo sviluppo di alcune funzionalità, ha trovato comunque tempo per portare in timido esordio alcune novità, come i sondaggi nelle chat di gruppo e i link di invito alle chiamate.

Con l’arrivo della release beta 2.22.21.8 di WhatsApp Beta per Android, oltre a preparare la già vista soluzione per separare le funzioni di scatto e registrazione della fotocamera in-app, Menlo Park ha portato in dote una novità più immediata, ovvero ha esteso a più persone la possibilità di nascondere il proprio stato online, tenendo presente che, se lo si fa, non si potrà vedere quello altrui (stesso discorso per l’ultimo accesso). Per vedere se la funzione è arrivata al proprio account, basta portarsi in Impostazioni, Account, Privacy e, sotto la voce “Chi può vedere il mio ultimo accesso” cercare “Chi può vedere quando sono online”, che porta in dote le due scelte “Tutti”, e “Identico a ultimo accesso”.

Dalla successiva beta 2.22.21.10 di WhatsApp per Android si apprende invece del fatto che sia ancora in sviluppo per il robottino verde una funzione che è già stata rilasciata su iOS: si tratta delle API per gestire le chiamate perse in modalità non disturbare, in ragione delle quali quando si sarà persa una chiamata perché è attiva la modalità in questione, nell’elenco delle chiamate, accanto a quelle perse per tale motivo, apparirà l’etichetta esplicativa “silenced by “Do Not Disturb” (un’informazione visibile solo al chiamato e non al chiamante, che non sarà mai che la sua chiamata sia stata persa perché si era attivata la modalità per non essere scocciati).

Ormai da qualche tempo, è risaputo come WhatsApp stia lavorando a una funzione che permetterà di conservare alcuni messaggi ritenuti importanti anche in regime di messaggi che scompaiono: in una passata versione beta per Desktop si era appurato che tali messaggi conservati sarebbero stati consultabili in una sezione e, dalla beta 2.22.21.12 per Android è emerso che tale sezione sarà presente pure su Android, con lo screenshot estratto che ha rivelato pure come all’inizio solo gli admin dei gruppi potranno conservare o annullare la conservazione dei messaggi nei gruppi.

Nei giorni scorsi, sia il CEO di Meta, Zuckerberg, che quello di WhatsApp, Cathcart, avevano annunciato l’arrivo della funzione per invitare a partecipare alle nostre chiamate attraverso un “call link“: ebbene, dopo una breve attesa, risulta che tale funzione è stata effettivamente concessa ad alcuni beta tester, in possesso della release beta 2.22.21.16 per Android che, sopra l’elenco delle chiamate, troveranno l’apposita voce su cui intervenire.

Anche con le beta release 2.22.21.16 per Android e 2.22.21.70 per iOS arriva all’esordio una gustosissima novità: in questo caso si tratta della possibilità, per tutti e non solo per gli admin, di creare dei sondaggi nei gruppi. Per farlo, se abilitati alla funzione, si troverà l’apposito rimando nel menu di condivisione nelle chat: in tal caso, sarà possibile stabilire sino a 12 opzioni, procedendo anche a riordinarle. A ogni voto ricevuto, il sondaggio andrà ad aggiornarsi in automatico e, dalla pagina di visione dei risultati, sarà possibile acquisire più dati su chi abbia votato tippando sulla voce “visualizza voti”.