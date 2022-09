WhatsApp: in sviluppo i pulsanti separati per i video e le foto della fotocamera

Ascolta questo articolo

Già oggetto di recenti scoperte a proposito dei link di invito alle chiamate di gruppo, WhatsApp non smette di riservare sorprese ai suoi fan e utilizzatori, grazie alle scoperte dei leaker di WABetaInfo che, nelle scorse ore, si sono ripetuti, portando allo scoperto una nuova e inedita funzionalità.

Meno di una settimana fa è emerso come WhatsApp stesse rilasciando in beta, per gli utenti a chi erano state abilitate le Community, una scorciatoia che permetteva di richiamare la fotocamera in-app, visto che la relativa scheda aveva ceduto il posto a quella per i super gruppi in questione. Orbene, nelle scorse ore, la fotocamera della messaggistica è stata di nuovo attenzionata dai tecnici di Menlo Park. come dimostrato dall’analisi condotta sulla beta 2.22.21.8 di WhatsApp per Android.

Analizzando tale release, i leaker di WABetaInfo vi hanno scorto tracce di una funzione con la quale WhatsApp vorrebbe modificare il modo in cui a oggi si cambia la modalità operativa della fotocamera: nello specifico, attualmente, per passare dallo scatto delle foto alla registrazione dei video, bisogna toccare e tener premuto il pulsante di scatto della fotocamera interna alla piattaforma.

Con quanto emerso e documentato anche a suon di screenshot, questo scenario è destinato a cambiare. Il come è presto detto: WhatsApp sta meditando di semplificare il cambio di modalità, da foto a video, della fotocamera predisponendo due pulsanti separati, di cui uno perle foto e uno per i video in modo che, per girare una clip, basterà semplicemente toccare il pulsante ad hoc, accanto a quello per le foto. Per ora, viene fatto notare dagli esperti tipster, la novità di cui sopra è ancora in fase di sviluppo.

Ciò implica che correndo a installare tale beta release non si potrà notare la funzione menzionata: in ogni caso, ricorrendo alla medesima release un beneficio sarà ottenuto, dacché la stessa reca la correzione di un bug per il quale, nei giorni scorsi, scorrendo le chat per visualizzare i messaggi più vecchi, l’app prendeva a scorrere ininterrottamente per fermarsi solo dopo aver visualizzato quelli molto vecchi, tipo di 4 o 5 mesi.