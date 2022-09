WhatsApp: in arrivo i link per inviare alle chiamate (e molto altro)

Ascolta questo articolo

WhatsApp è di certo una delle piattaforme più curate dalla controllante Meta, e quindi non stupisce che alcune delle novità emerse in proposito in data odierna siano state comunicate ufficialmente direttamente dal suo deus ex machina.

Come accennato, la prima serie di novità riguardanti WhatsApp è stata comunicata direttamente da Mark Zuckerberg, CEO della controllante Meta: nello specifico, è stato rivelato l’avvio dei test (con 1.000 prove ogni giorno) di una funzione annunciata addirittura lo scorso Aprile, riguardante le chiamate di gruppo estese, che permetterà di avviare videochiamate, crittografate end-to-end, sino a 32 partecipanti. Tale funzionalità dovrebbe arrivare “prossimamente” ma ben prima, nel corso di questa settimana, arriverà un’altra utile funzione riguardante le chiamate.

La novità molto attesa è qualcosa che in realtà è già presente in note piattaforme come Google Meet o Zoom, e si esplica nella possibilità di creare e condividere dei link per invitare amici, familiari o, a seconda del contesto, colleghi, a partecipare a una chiamata di gruppo, appunto tramite un semplice tocco su un collegamento. Per sfruttare la novità in questione, in corso di rilascio progressivo (per chi terrà costantemente l’app aggiornata all’ultima versione), basterà portarsi nella schermata delle chiamate e quivi giunti scegliere la sezione in alto “Crea link di chiamata“: a quel punto, generato il link, lo si potrà condividere con cui si desidera partecipi alla chiamata di gruppo.

Al momento, fa notare TechCrunch, non è chiaro cosa succeda nel caso apra il collegamento chi non è in possesso di un account WhatsApp: ciò nonostante, pare non sia possibile usare questo nuovo strumento per programmare una chiamata.

La seconda tornata di novità è meno eclatante. Con la release beta Android 2.22.21.2 era emerso come WhatsApp stesse lavorando a un sistema per consentire di inviare, assieme a un documento, anche una didascalia. Orbene, con la release beta iOS 22.20.0.75 si è appurato che la stessa funzione è in sviluppo anche per gli iPhone, con la differenza che in questo caso gli utenti potranno anche beneficiare di un’anteprima del documento che stanno per inviare.