WhatsApp testa la funzione per selezionare molteplici messaggi assieme

WhatsApp, alle prese con novità anche per la sua versione business, rilascia spesso nuove versioni, per correggere bug o migliorare le performance, per portare avanti lo sviluppo di nuove funzioni (come nel caso dell’opzione che silenzierà le chiamate dagli sconosciuti pur mostrandole nel centro notifiche e nell’elenco delle chiamate), o per rilasciare nuove funzionalità spesso a pochi beta tester per volta (come nel caso delle 21 nuove emoji tratte dall’Unicode 15.0 ora visibili nella tastiera integrata di WhatsApp).

Esattamente questo è quello che sta accadendo per la versione Windows di WhatsApp che, via Microsoft Store, ha appena guadagnato la funzione di “selezione multipla” dei messaggi. A tale funzione si accede in due modi differenti. Il primo prevede che si entri nel menu contestuale di un messaggio e, da lì, si visualizzi la possibilità di selezionare più messaggi tutti in una volta. Allo stesso risultato però si arriva anche in un altro modo.

In questo caso basta fare click in un punto qualsiasi della finestra della conversazione per veder apparire, tra le altre, l’opzione “Seleziona messaggi“. Al di là del percorso seguito per arrivarci, la nuova funzione offre la possibilità di risparmiare tempo e fatica, selezionando più messaggi assieme, per poterli poi eliminare o inoltrare mentre, in precedenza, occorreva selezionarli uno per uno per inoltrarli o eliminarli.

Un’altra utilità di questa funzione si ha nella gestione delle chat, in particolar modo per quello che riguarda l’archiviazione delle chat, visto che, una volta effettuata la selezione di molteplici messaggi, l’utente può anche contrassegnarli tutti come “speciali” o copiarli.

Secondo quanto rendono noto i feature tracker di WABetaInfo, soliti nel tener traccia dello sviluppo di questa messaggistica, la novità della selezione multipla dei messaggi si ottiene con la versione beta 2.2309.2.0 di WhatsApp per Windows che è stata messa a disposizione di alcuni beta tester nel Microsoft Store. Non trovando tale release, occorrerà di tanto in tanto far una capatina nello store succitato perché la nuova release sarà messa a disposizione di più beta tester nei prossimi giorni.

Infine, in passato è emerso come WhatsApp stesse preparando la funzione Community per le aziende, analizzando la versione beta 2.23.4.14 di WhatsApp per Android. Ebbene, dall’analisi della beta 23.5.0.75 di WhatsApp per iOS è emerso come la medesima funzione sia in preparazione anche per iOS. Secondo quando estrapolato, la piattaforma collocherà il punto di accesso alla funzione nelle impostazioni dell’app e, da qui, si accederà a un ambiente in cui si potranno consultare le Community cui si è aderito in passato, l’elenco dei propri sottogruppi e gruppi di annunci, e creare nuove Community.