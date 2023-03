WhatsApp al lavoro su una funzione per silenziare le chiamate dagli sconosciuti

Ascolta questo articolo

WhatsApp è particolarmente attiva negli ultimi tempi visto che, se è vero che ha varato un’interfaccia ottimizzata per i tablet Android, si è messa al lavoro anche per un nuovo menu di condivisione per iOS. Nel contempo, sono arrivati sia uno strumento per creare adesivi personalizzati che la funzione per conservare i messaggi che scompaiono.

WhatsApp da qualche tempo sta lavorando alla funzione di newsletter, ancora in fase di sviluppo. Tale feature, però, ha una criticità, ovvero il numero di telefono del creator della community rimane visibile e quindi può ricevere chiamate da chiunque. Anche gli utenti comuni possono accusare problemi in fatto di chiamate da WhatsApp ove sono presenti, seppur in forma minoritaria, le chiamate di spam da numeri sconosciuti.

Tali chiamate, oltre a essere fastidiose, possono carpire dati sensibili, informazioni personali e indurre a effettuare dei pagamenti. Sino a oggi, l’unica cosa che si può fare in merito è quella di bloccare questi chiamanti ed eseguirne subito la segnalazione al team di moderazione di WhatsApp. Tale scenario, però, è destinato a cambiare. Conscia di questi problemi, secondo i leaker di WABetaInfo che hanno analizzato una recente beta per Android, la piattaforma si è messa a lavoro su una funzione opzionale ad hoc.

Questa funzione, che sarà accessibile dalle impostazioni, è per ora chiamata “Silenzia le chiamate da sconosciuti“. Attivando il toggle di questa opzione, si beneficerà del fatto che le chiamate provenienti da numeri sconosciuti saranno sempre silenziate.

In ogni caso, tali chiamate saranno visibili dal centro di notifiche e rendicontate nell’elenco delle chiamate. Al momento, tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo, e non si esclude che possa fare la sua comparsa anche su una diversa interazione della messaggistica: di conseguenza è bene attendere uno dei prossimi aggiornamenti, installandoli per tempo, in modo da farsi trovare pronti qualora WhatsApp decida di rilasciare in beta la funzione di cui sopra.