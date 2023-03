WhatsApp prepara un nuovo menu di condivisione per iOS

Ascolta questo articolo

Il programma sperimentale TestFlight è giunto su iOS alla release 23.5.0 e ha appena guadagnato una nuova versione di WhatsApp beta per iPhone, col numero di versione 23.5.0.70. Tale aggiornamento menziona la messa a disposizione di comunque utili miglioramenti prestazionali e di correzioni per alcuni bug, ma non solo.

Analizzando la beta 23.5.0.70 di WhatsApp per i iOS, i feature tracker di WABetaInfo hanno trovato nel codice dell’app tracce di un piccolo restyling riguardante il menu degli allegati di chat. Quest’ultimo, a oggi, ha un aspetto un po’ obsoleto, visto che si presenta come un elenco verticale e, visto quanto fatto già su Android, si sta pensando di cambiarlo con una versione più funzionale e attuale, anche per uniformare l’esperienza utente.

Nello specifico, gli screenshot estratti da WABetaInfo mostrano che il restyling del menu degli allegati di chat a cui sta pensando WhatsApp per la sua versione iOS è lo stesso che è stato già adottato per la sua iterazione su Android: di conseguenza, le opzioni di collegamento saranno presentate secondo una struttura a righe, ognuna delle quali presenterà un certo numero di opzioni. In tal modo, “man mano che vengono aggiunte sempre più opzioni al menu degli allegati“, diventerà più facile “garantire che l’interfaccia rimanga sempre chiara e facile da navigare”.

Al momento, tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo, e questo invita alla prudenza perché tale miglioria potrebbe anche esordire in modo differente da come appare ora: tra l’altro, non ci sono indicazioni su quanto tale novità, che non palese in quanto ancora in divenire, verrà fatta esordire, dapprima in fase di beta, con attivazioni progressive, e poi in una release stabile della presente applicazione di messaggistica istantanea.

Va ricordato, nel frattempo, che WhatsApp non ha certo riposato sugli allori visto che ha appena introdotto, seppur per pochi beta tester e in relazione alla piattaforma operativa Android, una nuova interfaccia ottimizzata per i tablet.