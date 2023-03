WhatsApp vara un’interfaccia ottimizzata per i tablet Android

Ascolta questo articolo

La messaggistica fiore all’occhiello di Meta, WhatsApp, ha rilasciato in rapida successione due versioni beta per Android, grazie alle quali è in roll-out una serie di importanti novità.

Con la beta 2.22.21.6 per Android, è emerso che WhatsApp stava distribuendo ad alcuni beta tester una versione della companin mode che permetteva anche di collegare un tablet a un account esistente. Di lì a poco, sempre a Settembre dello scorso anno, arrivò una versione di WhatsApp compatibile con i tablet, la cui interfaccia però non era ancora ottimizzata per quei grandi schermi. Conscia di quest’inconveniente, la piattaforma ha lavorato sodo su una soluzione che è finalmente pronta e in rilascio.

Nelle scorse ore, infatti, sia la repository online di ApkMirror che il Play Store hanno accolto la nuova release di WhatsApp per Android col numero di versione 2.23.5.9. Quest’ultima, secondo le testimonianze raccolte dai leaker di WABetaInfo, offre agli utenti una interfaccia finalmente ottimizzata per funzionare sugli schermi dei tablet, in quanto divisa in due parti.

La suddivisione in due parti di WhatsApp per tablet Android funziona sia nella schermata degli aggiornamenti di Stato, le Storie di WhatsApp (ora segnalabili in caso di violazione dei termini di servizio) che nella schermata delle chiamate. Tuttavia, la maggior utilità di questa suddivisione si riscontra nella schermata delle chat, ed il motivo è piuttosto facile da riscontrare. In passato, infatti, la schermata di una chat occupava tutta l’estensione dello schermo e, quindi, se si voleva cambiare chat, occorreva uscire dalla chat in corso, per tornare a visualizzare l’elenco delle chat.

Ordunque, per evitare questa scomodità ora c’è una suddivisione della schermata che lascia sempre visibile l’elenco delle chat: in questo modo, l’utente può scorrere l’elenco delle chat per trovare quella di cui ha bisogno o dove è richiesta la sua partecipazione “senza dover uscire dalla chat corrente“. La novità in questione è in rilascio per alcuni beta tester e, nel caso non si fosse abilitati alla stessa, occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.

Con la beta 2.23.3.13, invece, era stato evidenziato come WhatsApp stesse lavorando a un avviso che avrebbe ricordato alle persone come (dal Maggio 2022) fosse possibile condividere documenti e file sino a 2 GB di peso. Dopo una breve fase di test, nel corso della quale tale documento in-app era stato concesso ad alcuni tester, attraverso la nuova beta per Android numero 2.23.5.10, tale novità è stata messa a disposizione di un maggior numero di tester.