WhatsApp introduce unostrumento per creare adesivi personalizzati

Ascolta questo articolo

La celebre messaggistica di WhatsApp, per ora eclissata dalle novità in quota MWC 2023, ha battuto un colpo, grazie all’ultima release per iPhone, che porta in dote una simpatica novità relativa agli adesivi.

Con la versione iOS 22.24.0.76 di WhatsApp emerse come WhatsApp per iPhone fosse stata creando usando l’SDK di iOS 16, il che avrebbe permesso di integrare nella messaggistica alcune funzioni esclusive per la sua versione iOS. Un primo esempio si è avuto qualche giorno fa, quando abbiamo potuto notare la funzione per trascinare le foto, i video e i documenti da altre app all’interno delle chat.

Sempre proseguendo tale percorso, e usando sempre una API di iOS 16, WhatsApp si è ripetuta. Nelle scorse ore è stata rilasciata la versione 23.3.77 su App Store e TestFlight e questo ha permesso di scoprire come sia possibile usare una propria immagine per creare degli stickers personalizzati: rispetto ad altri casi in cui bisogna passare ad altre app, di terze parti, e da uno strumento all’altro, tale integrazione dovebbe semplificare la creazione di stickers custom e l’utilizzo degli adesivi stessi, garantendo nel contempo anche più sicurezza e risparmio di spazio locale.

Nel caso la funzione risulti abilitata, basta estrarre da un’immagine un soggetto e andare a incollarlo in una chat, a quel punto se il sistema lo converte in custom sticker, il gioco è fatto.

L’utente in possesso della release in questione di WhatSApp per iOS non dovrà fare altro che pigiare su Send, invia, o Canc, cancella (nel caso non sia convinto del risultato). Secondo i leaker di WABetaInfo che hanno rendicontato della novità, non ci sono piani per portare anche su precedenti versioni di iOS uno strumento simile di creazione degli adesivi che, nei giorni scorsi, potrebbe esser già stato messo a disposizione di alcuni utenti, sebbene ora il roll-out sia per tutti.