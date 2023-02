WhatsApp rilascia la funzione per conservare i messaggi che scompaiono

Ascolta questo articolo

WhatsApp ha preso a sviluppare anche per iOS la funzione per programmare le chiamate nelle chat di gruppo, con lo scopo di aiutare nel programmare le riunioni e facilitare l’organizzazione di eventi per i quali occorre la disponibilità per tutti. Tra le tante funzioni in sviluppo, di tanto in tanto qualcuna viene rilasciata. È il caso della funzione per conservare dei messaggi che scompaiono.

Con la release 2.23.4.10 per Android, venne notata la comparsa di una funzione, nelle informazioni di chat. Tale funzionalità sezione avrebbe permesso a tutti i membri di una chat di conoscere quali sono i messaggi conservati. Il problema è che la funzione per conservare i messaggi da mostrare nell’apposita sezione, paradossalmente, non era stata però ancora rilasciata.

Diversi utenti, nelle scorse ore, hanno segnalato ai leakers di WABetaInfo che proprio tale funzione è in corso di rilascio, a partire dalle beta 2.24.5.3 per Android, scaricabile da ApkMirror e dal Play Store se iscritti alla pagina dei tester, e a cominciare dalla beta 24.0.3.75 per iOS distribuita tramite TestFlight. Secondo quanto avviene di solito, l’implementazione non riguarda tutti i tester ma solo alcuni: nel caso non si abbia a disposizione la funzione occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.

Per appurare se tale funzione è stata rilasciata al proprio account basta portarsi di una chat in cui sono attivati i messaggi a scomparsa. Tenendo premuto su uno dei messaggi, nel caso appaia anche l’opzione “Keep” (da noi potrebbe essere Mantieni o Conserva), capiterà che quel messaggio verrà contrassegnato nel baloon in chat con l’iconcina di un segnalibro e sarà presente, insieme ad altri suoi “pari” ugualmente conservati dalla scadenza che coinvolgerà invece gli altri, all’interno dell’apposita sezione menzionata in precedenza.

Va tenuto conto che potrebbero esservi dei limiti, ad esempio di 24 o 30 giorni, per conservare i messaggi e quindi potrebbe non essere possibile conservare un messaggio condiviso ad esempio 50 giorni fa. Nel caso dei gruppi poi, qualora solo l’admin possa modificare le informazioni di gruppo, sarà il solo a poter scegliere di impedire la cancellazione dei messaggi.