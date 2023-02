Ascolta questo articolo

WhatsApp come noto sperimenta a lungo varie funzioni prima di farle esordire. Nelle scorse ore, proseguendo questo modo operativo, Meta ha portato anche su iOS lo sviluppo di una funzione destinata già a fare la sua comparsa su Android.

I gruppi, che ora possono essere ancora più popolosi, ipso facto richiedono più risorse per essere coordinati al meglio. Il caso specifico è di quanto si devono organizzare anticipatamente eventi e riunioni: ciò è difficile perché come si può immaginare ciascuno ha il proprio calendario di impegni e non è facile far sì che per tutti vi sia disponibilità a partecipare in una certa data a un evento in particolare. Certo, sapendo le cose in anticipo, ci si può organizzare ed è per questo che, con la beta 2.23.4.4 di WhatsApp per Android, si è notato lo sviluppo di una funzione che permette di pianificare le chiamate di gruppo.

Tale funzione, con la beta 23.4.0.75 per iOS distribuita via TestFlight, è giunta in sviluppo anche per gli utenti degli iPhone che, in futuro, potranno avvalersene per pianificare una chiamata di gruppo in anticipo, fissando anche un nome esplicativo per la stessa. Tale funzionalità riguarderà sia le chiamate audio che le videochiamate: tutto dipenderà dal pulsante, cornetta o videocamera, con cui si interagirà inizialmente.

Una volta fissata la chiamata di gruppo per una specifica data, e a un dato orario, attraverso un carosello a scorrimento multiplo (per data, ore e minuti), non sarà necessario fissare dei promemoria aggiuntivi perché tutti i membri di un gruppo si vedranno recapitare una notifica “in modo che possano partecipare rapidamente alla chiamata“. Ciò, secondo i leaker di WABetaInfo che hanno diffuso i dettagli della nuova scoperta dovrebbe ridurre “le possibilità di chiamate perse o ritardate, che potrebbero avere un impatto negativo sulla comunicazione e sulla collaborazione di gruppo“.

Al momento, non essendovi stata un’ammissione ufficiale di tale miglioria, bisogna prendere con le pinze il funzionamento ora emerso, ma suscettibile di cambiamenti, di tale funzione che, comunque, non è visibile in quanto ancora in sviluppo, forse destinata all’esordio solo in una delle prossime beta.