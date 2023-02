WhatsApp: in roll-out la sezione dei messaggi conservati in vanishing mode

Ascolta questo articolo

WhatsApp ha da tempo implementato la funzione che dota i messaggi di una scadenza, oltrepassata la quale questi ultimi scompaiono. Il motivo che portò all’introduzione di questa funzione era che sarebbe tornata utile per far ordine nelle chat e nell’alleggerirne il peso col passare del tempo.

In occasione della beta 2.22.7.4 di WhatsApp per Android è emerso come la messaggistica stesse lavorando su una funzione che avrebbe permesso di conservare alcuni messaggi pur in regime di wanishing mode attivata, in modo da non perdere preziose informazioni. Ovviamente, anche in questo caso gli utenti conserverebbero il controllo su tali messaggi, visto che in qualsiasi momento possono decidere di eliminarli con la conseguenza che poi non saranno recuperabili.

Dopo un lungo periodo di test interno tale funzione si avvicina all’esordio. Installando la beta 2.23.4.10 di WhatsApp per Android, i leaker di WABetaInfo hanno notato un particolare: ovvero che ad alcuni beta tester era stata concessa una sezione inedita, all’interno delle informazioni della chat, che elenca i messaggi conservati, in inglese “kept messages”, tra quelli destinati a scomparire in quanto dotati di una scadenza – dead line.

Tale sezione, utile appunto a consultare tutti i messaggi che scompaiono conservati, sarebbe apparsa anche ad alcuni beta tester che avevano scaricato le beta precedenti 2.23.4.6 e 2.23.4.8, sempre per Android. I leaker di WABetaInfo hanno precisato in merito a tale novità che, pur essendo apparsa tale sezione (in preparazione da Maggio), curiosamente non è stata attivata ancora la funzione che permette di conservare dei messaggi che scompaiono. Ciò avverrà, presumibilmente, tra non molto in uno dei futuri aggiornamenti.

Un’altra precisazione fatta dai leaker di WABetaInfo riguarda il fatto che, quando verrà attivata la funzione che eviterà la cancellazione dei messaggi che scompaiono, nelle informazioni di chat saranno rimosse, per le chat che scompaiono, la sezione dei messaggi speciali e la possibilità di segnare come speciali i messaggi in quanto non avrebbe “senso aggiungere a Speciali quei messaggi nel caso in cui vadano scomparire“.