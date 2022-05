WhatsApp: in preparazione la sezione per conservare i messaggi che scompaiono

Ascolta questo articolo

Ormai da tempo WhatsApp, la più grande app di messaggistica gratuita al mondo, supporta la funzione dei messaggi a tempo che, un po’ come gli Snap di Snapchat, dopo un certo lasso di tempo scadono e spariscono dalle chat, individuali e di gruppo: tale funzione, introdotta sia per far ordine nelle chat molto attive che per aumentare la privacy e superare le resistenze a esprimersi degli utenti più timidi, potrebbe presto ricevere un’ulteriore evoluzione.

Con la messa a disposizione della release beta 22.9.0.72 per iOS (fornita via TestFlight) o delle release beta 2.22.7.4 per Android (dispensata via Play Store o ApkMirror), WhatsApp ha fornito ai leaker di WABetaInfo l’occasione di scoprire, mediante il reverse engineering, le tracce di un’opzione di modifica della funzione dei messaggi che scompaiono. Spesso, infatti, si è notato che, nel corso di conversazioni in regime di wanishing mode, ci si può scambiare un messaggio importante che non si vorrebbe perdere, o che si vorrebbe conservare per una successiva riconsultazione.

A oggi, a tale bisogno si ovvia ricondividendosi il messaggio in questione, o screenshottandolo: in futuro, però, come intuito dalle due passate beta di cui sopra, potrebbe diventare possibile contrassegnare come da conservare alcuni messaggi nelle chat che scompaiono.

Ciò, però, ha aperto la strada a un conseguenziale problema. Posto che tutti potranno decidere di sbloccare i messaggi conservati in vanishing mode, per farli sparire, ove sarà possibile consultarli? Il tutto, ancora secondo i leaker di WABetaInfo, si sarebbe tradotto nello sviluppo di una sezione ad hoc, accessibile dalle info di contatto e dalle info di gruppo, con l’elenco di tutti i messaggi che scompaiono sottoposti a conservazione.

Da notare, come evidenziano i feature tracker, che tale novità, ovviamente non ancora palese in quanto in sviluppo, risulta tratta da una versione beta per Desktop di WhatsApp, sebbene sia data come in preparazione anche per le versioni Android e iOS della messaggistica in verde.