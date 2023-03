WhatsApp: in arrivo 21 nuove emoji ma non solo

Mettendo a frutto quanto appena visto per iOS, WhatsApp ha portato anche su Android la funzione che nell’elenco delle chat visualizza il nome utente per i contatti sconosciuti che inviano un messaggio nelle chat di gruppo e, sempre per Android, ha rilasciato 21 nuove emoji nella tastiera interna.

In occasione della beta 2.22.25.10 per Android, si è visto come WhatsApp abbia implementato una funzionalità che in sostanza mette il nome degli utenti al posto del loro numero di telefono nei fumetti delle chat di gruppo. In tal modo, è più facile capire da chi venga un dato messaggi, rispetto a quando c’era il numero di telefono di quel contatto. Nelle scorse ore, però, è apparsa un’altra beta per Android, la numero 2.23.5.12, che può essere scaricata tanto dall’archivio online di ApkMirror quanto dal Play Store se iscritti alla pagina dei beta tester.

Tale release offre ad alcuni beta tester un’evoluzione di quanto visto in precedenza, visto che anche nell’elenco delle chat apparirà il nome al posto del numero di telefono quando all’interno di una chat di gruppo si riceverà un messaggio da uno sconosciuto che, in questo modo, sarà maggiormente identificabile, senza che, come da solita prassi, sia necessario integrarne il numero di telefono nella propria rubrica di contatti telefonici.

Nel caso la novità non si notasse per il proprio account, occorrerà aspettare perché sono attese altre attivazioni nei prossimi aggiornamenti. Nel giro di 24 ore, la beta menzionata è stata poi avvicendata dalla successiva 2.23.5.13, che porta in dote nuove emoji. Come si ricorderà, con la beta 2.22.25.12 si era parlato del fatto che WhatsApp stava lavorando ad 8 emoji ottimizzate e 21 nuove emoji tratte dall’Unicode 15.0. Queste emoji nuove potevano essere visualizzata usando tastiere alternative (es. Gboard) e, una volta inviate, venivano viste.

Però non potevano ancora essere visualizzate nella tastiera interna di WhatsApp. Con la nuova release 2.23.5.13 ora questo è possibile, per alcuni beta tester che, di conseguenza, per vederle e inviarle non necessiteranno più di una tastiera di terze parti.