WhatsApp pone il nome utente all’interno dell’elenco delle chat: ecco i dettagli della novità

Nell’aggiornamento precedente relativo alle vicende di WhatsApp, si è visto come la nota messaggistica si sia messa all’opera per progettare una funzione di gruppi che scompaiono o in scadenza, e come la medesima messaggistica stia preparando anche per iOS un nuovo editor testuale per le foto. Orbene, la novità per tale piattaforma non si sono esaurite qui e, dopo tanti avvistamenti, è il momento finalmente di un rilascio.

Nello specifico, aggiornato TestFlight alla versione 23.5.0, al suo interno è arrivato una nuova release sperimentale di WhatsApp beta per iOS, che si è aggiornata all’edizione 2.23.5.73. In passato, con la beta 2.23.5.73 per Android, si era parlato di una funzione che avrebbe scambiato il numero di telefono col nome degli utenti all’interno del fumetto nelle chat di gruppo. La funzione in questione era poi stata distribuita silenziosamente agli utenti della versione 23.1.75 di WhatsApp per iOS.

Ora, con la succitata versione 2.23.5.73 della messaggistica WhatsApp per iOS è arrivato un miglioramento di questa particolare e utile funzione. Per capire di cosa si tratta, i leaker di WABetaInfo hanno condiviso una schermata, dalla quale si evince che il nome dell’utente è stato messo al posto del relativo numero di telefono anche nell’elenco delle chat, quando si riceve un messaggio da un membro di un gruppo che ci è sconosciuto.

In questo modo, non sarà più necessario aggiungere alla rubrica un utente sconosciuto, per identificarlo e, nei gruppi molto popolosi, in connubio con la funzione che pubblica anche la foto profilo dell’utente, sarà più facile capire chi stia parlando.

Sempre i feature tracker di WABetaInfo hanno fatto delle precisazioni in merito a questa funzione, rilasciata ad alcuni beta tester che hanno installato la versione 2.23.5.73 beta di WhatsApp per iOS. In primis, bisogna considerare che il numero di telefono non è sparito ed è ancora accessibile ai membri del gruppo, recandosi nelle informazioni di chat di un dato contatto. Inoltre è probabile che in futuro una funzione che mascheri i numeri di telefono arrivi anche ad alcuni account aziendali e “per quei gruppi collegati a una comunità“,