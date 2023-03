WhatsApp: in sviluppo un nuovo editor testuale per le foto, anche su iOS

Nelle scorse ore, per quel che riguarda WhatsApp, sono emersi maggiori dettagli rispetto alla funzione in sviluppo dei gruppi in scadenza o gruppi effimeri, mentre da una nuova beta – anche questa volta per iOS – sono comparse tracce relativa un nuovo editor di testo per le foto.

Partendo con ordine, con la beta 23.5.0.71 di WhatsApp per iOS, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto, via reverse engineering (lo “sbobinamento” del codice), tratte di una funzione relativa a Expliring Groups, ovvvero a Gruppi in scadenza o Gruppi effimeri. Da quanto riportato dai colleghi di HDblog, si desume che la funzione sarà effettivamente come quella dei messaggi effimeri, ma rapportati ai gruppi, per i quali si potrà settare una scadenza.

Tale scadenza sarà personalizzata, di un giorno o una settimana e, al suo sopraggiunger,e il gruppo sparirà., a meno che non si rimuova la scadenza fissata, ovvero che si cambi idea in merito alla caducità della chat di gruppo.

Tale novità avvistata in WhatsApp beta per iOS verrà chiaramente in soccorso di coloro che si ritrovano gruppi col tempo inattivi e che popolano inutilmnente la lista delle chat, o di coloro che hanno creato un gruppo per un motivo specifico, trascorso il quale l’esistenza del gruppo ha perso di valore e significato (es. quando si crea un gruppo per organizzare una festa di compleanno, o una gita). Al momento non vi sono indizi sul rilascio di questa funzione.

Sempre restando nelle beta di WhatsApp per iOS, con la release 23.5.0.72 pubblicata 24 ore dopo la precedente, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto che anche per iOS, come per Android, si prepara un nuovo e più intuitivo editor per le foto. In sostanza, basterà toccare una delle miniature per cambiare font, e sarà anche possibile allineare le scritte a destra, a sinistra, o al centro. Con un altro comando sarà possibile, invece, cambiare lo sfondo al testo, per evidenziarlo meglio e, infine, verranno messi a disposizione 4 nuovi font, tra cui Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze. Anche in questo caso l’esordio della novità è rimandato a un futuro aggiornamento.