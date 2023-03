WhatsApp: in sviluppo la funzione dei "Gruppi in scadenza"

WhatsApp sta elaborando diverse funzionalità in sviluppo. Su iOS, ad esempio. è in preparazione uno strumento che permetterà di convertire immagini in adesivi personalizzati in modo che non sia necessario ricorrere ad applicazioni di terze parti per crearsi i propri stickers. Oltre a questa e ad altre funzioni, sempre per gli iPhone in preparazione un’altra funzione, forse più utile in senso pratico visto che aiuterà a gestire lo spazio di archiviazione.

Secondo quanto emerso dai leaker di WABetaInfo, WhatsApp ha rilasciato una nuova beta per iOS, la release 2.23.5.71, mediante TestFlight giunto all’edizione 23.5.0. Analizzando il codice di questa nuova versione della messaggistica si è notato in primis come la stessa porti in dote, al pari della precedente beta 23.5.0.70, dei miglioramenti prestazionali e delle correzioni di bug.

Assieme a queste migliorie, il codice dell’app, ha rivelato però anche altro, ovvero che WhatsApp stia pensando a come affrontare il problema dei gruppi che, col passare del tempo, diventano caotici e quindi meno interessanti e facili da seguire e quello dei gruppi creati temporaneamente, magari per gestire specifici compiti come l’organizzare una gita, o una festa di compleanno. Nello specifico, WhatsApp è consapevole che nei gruppi, a volte creati un po’ frettolosamente, si scambiano molti dati, anche multimediali, il che porta a consumare spazio prezioso sul telefono.

Per questo motivo è in sviluppo la funzione “Expiring Groups“, che potremmo tradurre con “Gruppi in scadenza“. Dalle impostazioni di gruppo l’utente potrà settare una scadenza, tra un giorno, una settimana, o fissarne una personalizzata. Volendo, nel caso cambi idea, può anche rimuovere la data di scadenza fissata. Quest’ultima farà sì che, ad un certo punto, l’utente riceva l’avviso che è giunto il momento di fare pulizia nel gruppo.

Secondo WABetaInfo, la funzione in questione, se attivata, non coinvolgerà anche gli altri utenti, nel senso che agli altri partecipanti i messaggi non verranno eliminati. Ad oggi, tale funzione è ancora in sviluppo e, quindi, non ancora palese al pubblico.