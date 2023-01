WhatsApp: trasferimento chat su Android in evoluzione, in sviluppo registrazione video facile per iOS

Ascolta questo articolo

WhatsApp, la celebre messaggistica della scuderia di Meta, è impegnata attualmente nello sviluppare diverse nuove funzionalità. Una di queste ha appena ricevuto un ulteriore step di evoluzione su Android, che la avvicina ulteriormente all’esordio. Anche la versione iOS di WhatsApp non è stata trascurata, con un’altra feature in sviluppo.

In occasione della beta 2.23.1.26 per Android, i leaker di WABetaInfo fecero una scoperta importante. WhatsApp era al lavoro su una funzione che avrebbe permesso il già possibile passaggio delle chat da un vecchio dispositivo Android a uno nuovo, ma in modo diverso, senza la necessità di passare per il backup della cronologia delle chat sul cloud di Google, GDrive (cosa comunque raccomandata, per poter recuperare le chat in cado di rottura, smarrimento o furto del proprio telefono).

Nelle scorse ore, la novità in questione, che è ancora in fase di sviluppo e che quindi non è visibile all’utenza finale, ha guadagnato una nuova meta evolutiva. Secondo gli screenshot estratti dai leaker di WABetaInfo, il passaggio delle chat da un vecchio a un nuovo dispositivo Android avverrà, viene precisato, in modo sicuro e privato.

Nello screenshot estratto, riguardante una schermata illustrativa della funzione, viene riportato anche come potrebbero essere richieste delle autorizzazioni “per consentire all’app di trasferire la cronologia della chat sull’altro dispositivo“. Al momento, non è possibile prevedere quando questa novità verrà rilasciata, e quindi è necessario attendere uno dei prossimi aggiornamenti, tenendo conto del fatto che di solito le nuove funzioni vengono lanciate prima nelle beta e poi nelle versioni stabili di WhatsApp.

Nel frattempo, può essere una buona prassi quella di tenersi sempre al passo con le ultime beta rilasciate che, nel caso di Android, vengono subito caricate sulla repository online del sito ApkMirror, ma che risultano anche messe a disposizione tramite lo stesso Play Store. In questo caso, il passaggio richiesto all’utente per scaricare la versione beta e non stabile della messaggistica è quello di iscriversi alla relativa pagina dei beta tester (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp).

Passando a iOS, tramite TestFlight WhatsApp ha distribuito la beta 2.23.1.75, nel cui codice è stato scoperto lo sviluppo di una funzione già avvistata su Android, che permette di registrare i video più facilmente con la fotocamera in-app. Ciò avverrà tramite la possibilità di scegliere tra due pulsanti, Video e Foto, senza essere costretti a tener premuto il pulsante di registrazione, cosa che può risultare scomodo durante la ripresa di lunghi video.