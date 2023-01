WhatsApp: in sviluppo due nuove funzionalità. Piccoli roll-out su iOS e Android

Ascolta questo articolo

La celebre messaggistica di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorarsi e, ultimamente, sta portando avanti lo sviluppo di due interessanti funzionalità che potrebbero esordire nei prossimi aggiornamenti. Nel contempo è partito il roll-out di piccole migliorie su iOS e Android.

Di recente, con la beta 2.23.1.25 per Android si è visto come WhatsApp stesse lavorando su una funzione per consentire la migrazione delle chat da un dispositivo Android all’altro più velocemente, senza passare per il backup su Google Drive. Ordunque, i tecnici della piattaforma stanno ancora impegnandosi nell’approntare questa nuova funzionalità, e lo si è potuto desumere analizzando il codice della successiva beta per Android 2.23.1.26 (scaricabile dal Play Store di Android o dalla repository online di ApkMirror).

Quest’ultima ha permesso di scoprire che, per avviare la migrazione della cronologia delle chat da un vecchio dispositivo Android a uno nuovo, bisognerà scaricare WhatsApp sul nuovo dispositivo e poi procedere alla scansione del codice QR visualizzato. Al momento non è chiaro quando la funzione in questione verrà rilasciata visto che – come accennato – la stessa è ancora in fase di sviluppo.

Come noto, è già possibile segnalare i messaggi nel caso violino i termini di servizio di WhatsApp. Lo scorso mese, a Dicembre, si è visto che fosse in sviluppo una funzione che avrebbe permesso di segnalare anche gli aggiornamenti di stato, sempre in caso di violazione delle policy della messaggistica in verde. Tale funzione, in qualche modo presente anche su altre piattaforme di chat, era stata avvistata su una beta di WhatsApp Desktop ma, nelle scorse ore, la medesima funzionalità è stata scovata dai leaker di WABetaInfo anche nella beta 2.23.1.27 di WhatsApp per Android, con un pulsante per la segnalazione che si troverà tra le opzioni di stato.

Anche in questo caso non è chiaro quando verrà rilasciata questa funzione che incrementerà la sicurezza della piattaforma stessa e ovviamente di coloro che la utilizzano costantemente.

Se sono le novità in rilascio a interessare, è d’uopo rivolgersi alla beta 2.23.2.2 di WhatsApp per Android. Quest’ultima presenta un avviso col quale si informa gli utenti del fatto che, nell’inviare i media (immagini, video, GIF) e i documenti, possono conservare la didascalia che, comunque, nel processo di inoltro può sempre essere rimossa, se lo si desidera.

Ovviamente non ci si è dimenticati di iOS. Nelle scorse ore è stata distribuita tramite TestFlight la beta di WhatsApp per iOS release 23.1.0.71, che mette a disposizione una diverse visualizzazione toast quando procede alla cancellazione di un messaggio, col nuovo stile che presenta bordi arrotondati e un feel traslucido.