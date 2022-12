WhatsApp lavora a una funzione per segnalare gli aggiornamenti di stato

Ascolta questo articolo

La nota messaggistica istantanea WhatsApp sta migliorando costantemente l’esperienza d’uso per i suoi utenti: ciò sta avvenendo a suon di correzioni di bug e con l’introduzione costante di nuove funzioni. Una di queste ultime è stata appena avvistata come in sviluppo per la versione Desktop Beta.

Con la vecchia versione beta 2.2246.6 per Desktop (scaricabile dal Microsoft Store), WhatsApp ha rilasciato la funzione che permette anche gli utenti dei PC di guardare gli aggiornamenti di stato direttamente dall’elenco delle chat. Restando nel novero delle novità per quelle che sono le Storie di WhatsApp, le stesse beneficeranno presto di una novità anche in quota sicurezza e moderazione. A oggi è possibile segnalare allo staff della messaggistica istantanea singoli messaggi, o contatti (in questo caso con l’invio automatico di 5 messaggi col relativo contatto) nel caso si ravvisi la violazione dei termini di servizio di WhatsApp.

Purtroppo, non c’è ancora un sistema per segnalare un aggiornamento di stato nel caso quest’ultimo violi le policy di WhatsApp, ma le cose potrebbero presto cambiare. Secondo WABetaInfo, è in sviluppo la funzione che permette appunto agli utenti di inviare la segnalazione di un aggiornamento di stato in modo sicuro in quanto protetto dalla crittografia end-to-end, che già tutela chiamate, messaggi, aggiornamenti di stato, condivisione della posizione e degli elementi multimediali.

In base agli screenshot condivisi dai leaker ciò avverrà tramite una nuova opzione, collocata in un menu a tendina posto sotto ogni aggiornamento di stato nella relativa sezione. Scegliendo tale opzione, Report, Segnala, verrà inviato al team di moderazione di WhatsApp un dato aggiornamento di stato perché venga analizzato e si possa appurare se lo stesso costituisca o meno una violazione dei termini di servizio della piattaforma.

Per il momento, tale funzionalità è ancora in sviluppo e quindi anche installando l’ultima release beta per Desktop di WhatsApp dal Microsoft Store, non la si noterà in superficie e quindi non la si potrà usare. Per quello, occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.