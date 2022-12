WhatsApp: anche su Desktop sbarcano gli aggiornamenti di stato dall’elenco di chat

Ascolta questo articolo

WhatsApp è sempre impegnata nello sviluppare nuove funzioni, come ricordano i leaker di WABetaInfo che, su Twitter, hanno preannunciato l’arrivo in un nuovo aggiornamento per Android della funzione che mostrerà l’immagine di profilo degli utenti nelle chat di gruppo. Molto spesso, le funzioni varate lato mobile, su Android e iOS, vengono poi portate anche nelle versioni per computer, esattamente come appena avvenuto a proposito di una novità relativa agli aggiornamenti di stato.

Nel corso della release beta 2.22.19.17 per Android, WhatsApp distribuì ad alcuni tester la funzione che permetteva di visualizzare, all’interno dell’elenco delle chat, gli aggiornamenti di stato (le Storie della piattaforma) che, usualmente, erano ravvisabili solo nell’apposito elenco. La novità in oggetto si è poi estesa come numero di utenti, venendo messa a disposizione anche di alcuni beta tester per iOS, che avevano scaricato la beta 22.18.0.70 via TestFlight.

Nelle scorse ore, ancora i leaker di WABetaInfo hanno notiziato il rilascio della versione beta 2.2246.6 di WhatsApp Desktop (in formato exe per Windows, DMG per MacOS) che porta in dote la novità in questione, per consultare direttamente dall’elenco delle chat gli aggiornamenti di stato: essendo la funzione messa a disposizione ancora di pochi utenti, per vedere se si è coinvolti nel rilascio col proprio account, si può procedere a una prova.

Nello specifico, si può verificare se un utente ha rilasciato un aggiornamento di stato all’interno della scheda apposita e, a quel punto, basterà recarsi nella sezione dell’elenco delle chat: nell’eventualità che Menlo Park abbia “sbloccato” la miglioria, si noterà un cerchio o anello attorno alla foto del profilo che ha pubblicato lo status update. Diversamente, se tale caratterizzazione grafica non dovesse apparire, non si tratta di un malfunzionamento, ma semplicemente di una mancata attivazione.

Gli esperti, come di consueto, invitano ad avere pazienza, dacché delle altre attivazioni seguiranno nelle prossime settimane, e a tenere sempre aggiornata l’applicazione di WhatsApp che adoperano.