WhatsApp: su iOS arrivano più privacy e le Reactions

Prosegue a ritmo serrato il varo di novità in casa WhatsApp che, dopo quelle messe in campo le scorse ore, è subito tornata a far parlare di sé, mettendo la sua versione per iOS alla pari di quella per Android a proposito di alcune attese ed utili funzionalità.

La prima novità di questo secondo recap whatsuppiano di inizio settimana riguarda una miglioria che, già presente su Android (beta 2.22.8.9), è ora arrivata anche ai beta tester di WhatsApp per iOS, via TestFlight, con la release 22.9.0.70. In particolare, si tratta di una funzione che assicura un maggior controllo agli utenti in merito alla fruibilità dei propri dati personali. Come noto, seguendo il percorso Impostazioni > Account > Privacy, si può accedere alle opzioni per regolare la visibilità dell’ultimo accesso, dello stato, delle info e dell’immagine del profilo: prima dell’update, c’erano a disposizione le sole opzioni “tutti” o “nessuno”, mentre ora è presente anche la voce “i miei contatti eccetto”, che permette di lasciar visibili a tutti le info desiderate, tranne che ad alcuni contatti esplicitamente citati.

WABetaInfo, che ha menzionato la novità, ha ricordato come nascondendo stato, informazioni e immagini del profilo, si potranno comunque continuare a vedere tali dati negli altri: diversamente, nascondendo il proprio ultimo accesso, non si potrà vedere quello altrui.

Ancora su iOS, sempre per mettere l’app per iPhone alla pari con quella degli Android phone, è arrivata via TestFlight anche la successiva release beta 2.22.9.4 che mette a disposizione una novità scovata ad Agosto, e a fine Marzo implementata nel client WhatsApp. In particolare, si tratta della possibilità di rispondere a un messaggio con delle emoji (inizialmente 6, con la successiva possibilità forse di usare tutte le emoticons già avvistata in sviluppo).

Per accertarsi d’essere stati coinvolti nell’implementazione, che per ora coinvolge ancora pochi utenti, basta selezionare un messaggio tenendolo premuto a lungo per vedere se compare anche una nuova barra, quella appunto attinente alle Reactions del pollice su, del like, del cuore, della faccina ridanciana, di quella che piange o è sorpresa, e quella delle mani giunte per ringraziare o pregare.