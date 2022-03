WhatsApp: più diffuso il controllo "I miei contatti eccetto"

Nel mentre gli utenti Android si baloccano con le 37 nuovi emoji tratte dall’Unicode 14 (112 considerando le varie opzioni, 75 con la combinazione delle tonalità della pelle), WhatsApp guarda già avanti e, come confermato dai leaker di WABetaInfo, ha già messo a disposizione un’ulteriore novità.

Nello specifico, Menlo Park ha distribuito la nuova beta 2.22.8.9 per Android, scaricabile dal Play Store (dopo l’iscrizione alla pagina dei tester) o più rapidamente dall’archivio online di ApkMirror: installata tale release, un maggior numero di utenti risulta essere predisposto a usare l’opzione “I miei contatti eccetto” sulle categorie riguardanti, tra le impostazioni della privacy, l’ultimo accesso (per vedere l’ultima volta che ci si è affacciati alla piattaforma), la foto del profilo (che usualmente può essere aperta e salvata dai propri contatti), le informazioni del profilo (about, ovverosia quel che si trova sotto il proprio nome nella scheda di contatto).

I leaker che hanno rendicontato di tale implementazione ora più diffusa, dopo le prime timide attivazioni 4 mesi orsono con la beta 2.21.23.14 per Android, hanno reso noto che la miglioria in oggetto potrebbe anche essere stata avvistata dagli utenti in possesso della precedente beta 2.22.8.7, che ha messo a disposizione – anche in questo caso di più tester – una funzione, quella del player globale, che permette di riprodurre un messaggio ricevuto in una chat anche quando si esce dalla stessa magari per entrare in un’altra chat.

Un secondo avvertimento rilasciato dai leaker di WABetaInfo a proposito dell’opzione “Tutti i miei contatti eccetto” portata in dote con la release beta 2.22.8.9 di WhatsApp per Android afferisce al fatto che potrebbe essere necessario attendere anche 24 ore per vedere se anche il proprio account rientri tra quelli che sono stati beneficiati da questa miglioria volta a concedere un controllo più granulare su particolari informazioni sensibili del proprio profilo di chat.

Dulcis in fundo, gli esperti hanno ritenuto utile ricordare una particolare specificità della novità odierna. In particolare, settando la nuova opzione, quindi escludendo alcuni contatti, per l’ultimo accesso, non si sarà più in grado di vedere quello altrui: la stessa cosa, però, non riguarda l’immagine del profilo e le informazioni about.