WhatsApp: novità sul cambio lingua in-app, avvistamenti dei sondaggi per i gruppi

Dopo la sbornia di novità pasquali varate dalla rivale Telegram, anche la messaggistica istantanea di WhatsApp si è dedicata a migliorare l’esperienza utente, estendendo a più tester una funzione già in rilascio, e continuando a lavorare sullo sviluppo dei sondaggi per i gruppi.

La prima novità relativa a WhatsApp riguarda i sondaggi per i gruppi, di cui si erano avvistate le prime tracce nella beta 22.6.0.70 per iOS: in seguito, si era potuto constatare come sarebbero stati creati i “polls“, potendo stabilire un quesito e fissare in seguito le opzioni: nelle scorse ore, la pubblicazione di una nuova beta per iOS, la versione 22.9.0.70, ha permesso di dare uno sguardo, grazie alle analisi di WABetaInfo, su come apparirà il sondaggio inviato in una chat di gruppo.

In particolare, il sondaggio di WhatsApp ricorderà molto quello che può essere inviato nelle chat di Messenger: un messaggio includerà la domanda e le opzioni di risposta, con l’utente che potrà sceglierne una e toccare la voce “Vota”: in seguito, presumibilmente, una barra di avanzamento, afferente alle preferenze dei votanti, renderà conto dei risultati della consultazione. Secondo gli esperti feature tracker, sia il sondaggio che le opzioni e le risposte degli utenti saranno sotto la protezione della crittografia end-to-end (tipica di tutte le comunicazioni in-app), in ragione della quale neanche WhatsApp (o la controllante Meta) potrà conoscere il contenuto del sondaggio.

Al momento, la funzione appare essere ancora in sviluppo, anche per l’iterazione Android della messaggistica in questione, ma non sono emerse indicazioni si quando tale funzione potrebbe essere rilasciata.

La seconda novità riguarda una funzione già presente in precedenza in India, nelle impostazioni di chat, che permetteva di cambiare la lingua dell’app, in una nazione in cui si parlano diversi idiomi. Con la beta 2.22.8.3 di WhatsApp per Android, si era appurato che la piattaforma stesse lavorando a qualcosa di simile indipendentemente dal contesto nazionale, per tutti. Con la release 2.22.9.13 di WhatsApp beta per Android, la funzione in questione, con una nuova interfaccia, accessibile alla sezione “Lingua dell’app” delle impostazioni di WhatsApp, era stata messa a disposizione di alcuni utenti e, ora, con la release beta 2.22.10.2 per Android (sebbene la novità potrebbe fare la sua comparsa anche ad alcuni utenti della beta 2.22.9.13), la novità per cambiare la lingua dell’app risulta essere stata messa a disposizione di ancor più utenti.