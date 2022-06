WhatsApp: novità per le chiamate di gruppo e per la gestione della privacy

Ascolta questo articolo

Già alle prese con diverse novità e correzioni di bug nelle scorse ore, WhatsApp non ha visto esaurirsi la sua vena creative neanche all’affacciarsi del week-end, come dimostrato dal roll-out di un’attesa novità in ottica privacy, e di un round di migliorie per le chiamate di gruppo, senza dimenticare però lo sviluppo anche di futuri arricchimenti per le reazioni ai messaggi.

La prima tornata di migliorie whatsuppiane di quest’avvio di fine settimana è stata comunicata dal CEO in persona della piattaforma, Will Cathcart, che tramite un tweet sul suo profilo ufficiale ha reso noto l’arrivo, sia su Android che su iOS, di alcune novità riguardanti le chiamate vocali di gruppo, il cui numero di partecipanti è stato di recente portato a 32 membri.

Innanzitutto, chiunque in una voice call, non solo che l’abbia avviata, potrà silenziare uno o più partecipanti, magari perché, non avendo chiuso il proprio microfono, lascia passare rumori che possono disturbare chi stia parlando al momento. Per farlo, basterà toccare il riquadro della persona scelta perché compaia un menu a scomparsa: al suo interno vi sarà anche la voce per silenziare quell’utente, con la conseguenza che la sua forma d’onda da quel momento si appiattirà, per poi tornare ad animarsi quando quel dato contatto verrà sbloccato.

Un’altra novità annunciata, accessibile dallo stesso menu di cui sopra, è quella che permetterà di inviare un messaggio di testo privato a un dato contatto, all’insegna di una funzione, che tornerà utile qualora si abbia da dirgli qualcosa che non si vuol comunicare vocalmente a tutti gli altri, o se si tratta di condividere magari un link relativo all’argomento di cui si sta dibattendo, senza che sia necessario andare a cercare, nell’elenco delle chat, la chat con esso avviata (o che si debba avviarne una) per consegnargli il messaggio testuale.

Un’altra novità annunciata per le chiamate di gruppo, utile per sapere chi vi stia partecipando nel caso siano molto affollate, prevede la comparsa di un banner di notifica a ogni ingresso di un nuovo partecipante, con annesso nome dell’entrante e relativa foto profilo.

In seconda battuta, è ancora il turno di una novità comunicata ufficialmente, sia tramite la sezione FAQ che dal profilo ufficiale di WhatsApp su Twitter. Bando ai misteri, si tratta di una funzione testata per lunghi mesi e ora data come in distribuzione per gli utenti di tutto il mondo, sulle release stabili di Android e iOS della nota messaggistica, rappresentata dall’opzione supplementare “I miei contatti eccetto”, che aggiunge un ulteriore grado di controllo sulla condivisione delle info personali, della foto del profilo, e dell’ultimo accesso, permettendo che tali dati siano visibili a tutti i contatti della propria rubrica, meno che a quelli precisati in una sorta di black list.

In terza battuta, si torna alle funzioni ancora in sviluppo. Con la beta release 2.22.10.9 per Android e la beta release 2.2215.0 per Desktop, emerse come WhatsApp stesse lavorando per consentire di usare qualsiasi emoji come Reactions ai messaggi. Orbene, con la release beta 22.13.0.74 distribuita via TestFlight, gli insider di WABetaInfo hanno scoperto che la piattaforma sta lavorando per fare lo stesso pure su iOS: nello specifico, son apparse delle tracce nel codice di programmazione relative a una sezione in cui, sotto la riga delle emoji usate di recente, sarà possibile “selezionare e cercare qualsiasi emoji che desideri utilizzare per reagire al messaggio“.