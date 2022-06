WhatsApp: novità a valanga per UWP, iOS e Android

Ascolta questo articolo

WhatsApp, l’applicazione principe in fatto di messaggistica istantanea, sempre presa in un testa a testa con Telegram, ha ufficializzato una serie di aggiornamenti per Android, Windows e iOS, attraverso beta che introducono non poche migliorie.

Nelle scorse ore, WhatsApp ha distribuito nuove beta per Android. Con la 2.22.14.3, Menlo Park si è soffermato sul correggere un bug emerso con la release beta 2.22.13, in ragione del quale quando si andava a cancellare le chat, nell’area delle notifiche rimaneva in persistenza una notifica ferma al 100%. Con l’update menzionato, reperibile da ApkMirror o Play Store, si torna al poter cancellare in tranquillità ed efficienza le chat. Analizzando invece la beta 2.22.14.6 per Android, i leaker di WABetaInfo hanno notato ben due cose.

La prima riguarda una funzione in sviluppo, forse da rilasciarsi assieme alle Community, afferente all’approvazione manuale di chi vuole entrare in un gruppo attraverso un link d’invito. A oggi, si entra senza che venga chiesto (è comunque possibile impedire di essere aggiunti dalle impostazioni), nel caso si venga aggiunti direttamente da un admin: tuttavia, si può entrare in un gruppo anche cliccando su un link d’invito e ciò è possibile per chiunque abbia un dato link, senza discrimine alcuno.

In futuro, però, attivando la funzione “approvazione dell’appartenenza al gruppo” dalle impostazioni, gli admin avranno, nelle info del gruppo, una sezione cont tutte le richieste di adesione via link arrivate, con la facoltà di decidere chi non possa entrare e chi invece avrà il via libera, all’insegna di un evento visualizzato nelle chat di gruppo. L’altra novità prevista con l’update 2.22.14.6 è invece già effettiva, sostanziata nell’aggiunta di nuove emoji gender neutral.

Anche la versione beta Universal Windows Platform di WhatsApp è stata aggiornata, con la release 2.2223.11.70 messa a disposizione nel Windows Store. In questo caso, arrivano in dote la possibilità di creare gruppi sino a 512 utenti e quella di reagire ai messaggi con un panel di sei emoji attraverso un pulsante laterale al baloon, mentre cliccando sulla Reazione sotto il messaggio si potrà vedere chi abbia reagito al messaggio.

A Gennaio, WhatsApp ha rilasciato per gli utenti business una serie di filtri, tra cui quello per le chat non lette. Il dato filtro è poi arrivato su WhatsApp beta per Desktop e macOS e, in seconda battuta, su WhatsApp beta per Android. Ora, l’abilitazione degli utenti standard passa per il coinvolgimento di quelli iOS, grazie alla beta 2.22.13.73. Installando la nuova release da TestFlight, accanto al form di ricerca apparirà l’imbuto del filtro che, toccato, paleserà le chat in cui vi siano messaggi non letti, con la possibilità di rimuovere il filtro ritoccando l’imbuto, od operando sulla scritta “cancella filtro”.