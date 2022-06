WhatsApp: tris di roll-out (maggior estensione dei super gruppi, filtri per le chat)

Ascolta questo articolo

La celebre piattaforma di messaggistica WhatsApp, spesso impegnata nello sviluppare sottotraccia nuove funzioni, nelle scorse ore si è cimentata invece in ben tre roll-out, prontamente segnalati dai leaker di WABetaInfo.

La prima novità relativa a WhatsApp di questo breve recap di avvio fine settimana, predisposta anche per l’iterazione Desktop della piattaforma, è stata riscontrata come in roll-out nella release beta 2.22.13.10 per Android e nella release beta 22.12.0.73 per iOS in favore degli account Business: questi ultimi, nel caso dell’invio di messaggi, disporranno sugli stessi di maggiori informazioni, se allo stesso account sono collegati più dispositivi.

In particolare, direttamente dalle informazioni dei messaggi, sarà possibile leggere il nome del dispositivo al quale il messaggio sia stato spedito: nel caso si noti il termine “admin“, ciò evidenzierà che il messaggio sia stato spedito dal dispositivo principale. I feature tracker di WABetaInfo hanno fatto notare, in merito, per tranquillizzare le aziende, che le info in questione non saranno condivise con persone al di fuori di quelle che siano collegate al proprio account.

La seconda novità di WhatsApp investe invece anche l’utenza comune e si è riscontrata per alcuni utenti che abbiano installato la release beta 2.22.13.14 per Android o anche su altre release precedenti, con ulteriori attivazioni che seguiranno nelle prossime settimane: nello specifico, si tratta dei filtri per le chat.

Questi ultimi sono già apparsi su WhatsApp Desktop, ove però sono sempre visibili, forse per il maggior spazio a disposizione sui grandi schermi. Nel casi dell’implementazione per Android (a oggi non ne è stata ravvisata traccia per iOS, sebbene la cosa sia solo questione di tempo), occorre accingersi a eseguire una ricerca tra le chat e i messaggi: in quel frangente, apparirà il filtro “Unread“, che visualizzerà quelle conversazioni nelle quali vi sia uno o più messaggi non ancora letti.

Lo scorso mese si è parlato di grandi aggiornamenti per WhatsApp, con la possibilità di inviare file sino a 2 GB, e la facoltà di creare gruppi sino a 512 membri. Quest’ultima novità era stata rilasciata all’inizio a pochi utenti mentre ora, oltre che su Desktop, con le versioni beta per Android 2.22.13.10 e beta per iOS 22.12.0.73, la novità arriva a più utenti (anche delle ultime release stabili). I feature tracker di WABetaInfo, nel segnalare la novità, hanno colto l’occasione per ricordare come sia possibile aggiungere gli utenti, per arrivare a 512 membri, anche in seguito, accedendo alle informazioni del gruppo.