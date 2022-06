WhatsApp: novità per Android, Desktop, Windows. Rumors su sondaggi

Ascolta questo articolo

La continua operazione di miglioramento dell’esperienza d’uso non conosce pause in quel di WhatsApp che, nelle scorse ore, ha avviato il roll-out di ben tre novità, nel mentre procede allo sviluppo di una quarta, attesa, miglioria.

Di recente, WhatsApp ha rilasciato una funzione di filtri avanzati per le aziende, salvo poi metterne in conto lo sviluppo anche per gli utenti comuni. Questi ultimi, finalmente, hanno iniziato a ricevere tale funzione attraverso la beta 2.2221.0 i di WhatsApp Desktop. Nello specifico,. il tutto si è tradotto in un pulsante di filtraggio delle chat, posto accanto alla barra di ricerca che, se premuto, nasconde le chat già lette e mostra solo quelle non lette. Terminate queste ultime, l’utente potrà cancellare il filtro e “ripristinare la visualizzazione originale“.

In passato, però, era emerso come la funzione del filtro avanzato, destinata ad arrivare pure su Android e iOS, avrebbe potuto anche andare oltre lo stato di letto-non letto per le chat, selezionando anche i gruppi e i non contatti e, quindi, non si esclude che in futuro vengano aggiunge anche queste opzioni.

La seconda novità in rilascio riguarda la release 2.2221.4.0 di WhatsApp beta per Windows in versione UWP, scaricabile dal Microsoft Store. Se con la release 2.2212.2.0 veniva segnalata la possibilità di ricevere foto e video destinati a essere fruiti una sola volta (View once, con l’aggiornamento di oggi è anche possibile inviare foto e video in View once mode. Inoltre, diventa anche possibile inviare le note vocali.

Nonostante in molti attendano la possibilità di modificare i messaggi inviati, la terza novità in rilascio, fornita attraverso la beta 2.22.12.14 di Whatsapp per Android riguarda ancora le Reactions, già oggetto di novità in merito agli album generati automaticamente. Ora, con il nuovo update arriva la possibilità di scegliere lo skin tone della reaction, in merito al pollice alzato e alle mani giunte. Nello specifico, nel panel delle Reactions, le due succitate potranno essere conferite nello stesso color col quale sono state usate in forma di emoji l’ultima volta: di conseguenza, “se di recente hai inviato un pollice in su con carnagione chiara, sarà disponibile anche nella barra delle reazioni“.

C’è anche una quarta novità in questo recap, sebbene non sia in roll-out e sia solo stata scoperta dai leaker di WABetaInfo via reverse engineering. Nello specifico, tale novità, scovata nella beta 2.22.12.73.di Whatsapp per iOS (distribuita via TestFlight), riguarda i sondaggi e mostra come verranno visualizzati i relativi risultati, che – nella fattispecie – recheranno in alto l’opzione più votata (top option) e, poco sotto, tutte le altre, con ogni opzione che recherà anche i voti ricevuti, come numero per il valore assoluto e in proporzione percentuale sull’insieme.