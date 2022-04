WhatsApp: novità per la gestione dei contatti non in rubrica. Novità anche su UWP Windows

Non c’è dubbio sul fatto che WhatsApp sia la piattaforma di messaggistica più diffusa al mondo. Merito di questo successo è anche il fatto che tale piattaforma metta praticamente, praticamente a cadenza quotidiana, nuove funzionalità a disposizione dei propri utenti, come dimostrato anche, nelle scorse ore, col rilascio di due nuove versioni, rispettivamente per Android e PC.

Principiando dal robottino verde, WhatsApp ha distribuito la beta 2.22.8.1 per Android che va a impattare sul modo in cui si interagisce con una particolare categoria di contatti, ovvero coloro che non sono ancora presenti nelle nostre rubriche: in passato, l’approccio di WhatsApp era di “lavarsene le mani”, affidando la gestione di questi contatti al sistema, tant’è vero che l’utente veniva portato sul dialer pre-impostato, dove poteva chiamare, inserire il contatto, o (ammesso che qualcuno li usi ancora) messaggiarci a suon di SMS.

Con l’update 2.22.8.1, come appurato anche dai leaker di WABetaInfo, la gestione di questa fattispecie di contatti cambia, essendo finalmente WhatsApp stessa a occuparsene. Nello specifico, qualora si sfiori un numero di questo tipo, contenuto in una bolla di chat, la piattaforma andrà a verificare se lo stesso sia già presente su WhatsApp: in caso favorevole, scatta la prima “opzione” introdotta, e quindi la chat app palesa un menu con ben tre voci di scelta, chiedendo all’utente se intenda direttamente avviare una chat con il detentore del numero, o se voglia aggiungerlo alla rubrica o chiamarlo (facendo affidamento al dialer predefinito nel cellulare).

Nel caso il contatto non sia presente su WhatsApp, il menu contestuale offrirà solo due voci, sostanziate nella possibilità di chiamare il proprietario del numero, o di aggiungerne la numerazione alla rubrica. Al momento, sembra che tale miglioria sia stata “sbloccata” solo ad alcuni beta tester e, quindi, nel caso non la si noti, potrebbe essere necessario attendere, qualche ora o un successivo aggiornamento: pare, inoltre, che anche alcuni utenti in possesso di precedenti beta potrebbero aver ricevuto tale novità.

Passando a WhatsApp per PC, dopo l’arrivo della scheda che elencava gli stickers preferiti, è arrivato un altro aggiornamento a WhatsApp in versione UWP (universal windows platform), di conseguenza portato alla release 2.2212.2.0 via Microsoft Store. Con l’update di cui sopra, la messaggistica in verde su computer guadagna la possibilità di vedere le foto e i video inviati nella modalità “solo una volta” (once view) anche se, a dimostrazione dell’embrionalità dell’implementazione, non è ancora possibile inviare i contenuti multimediali in questa modalità.