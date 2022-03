WhatsApp: bug corretti su Android, scheda Sticker nella UWP beta per Windows

Dopo l’ampia carrellata di novità emerse appena qualche ora fa, WhatsApp, prima di dedicarsi alla correzione, avvenuta, di alcuni fastidiosi bug, ha rilasciato anche uno dei suoi rari aggiornamenti per la versione UWP in favore degli utenti Windows, con una piccola sorpresa al suo interno.

Attualmente, per usare WhatsApp su PC, sono disponibili varie alternative, tra cui WhatsApp web, WhatsApp in forma di software exe, WhatsApp Beta per Windows e la più recente, ma anche più acerba, WhatsApp in forma di Universal Windows Platform (UWP), scaricabile dal Microsoft Store. Quest’ultima, allo stato attuale, manca di tante funzioni visto che, a esempio, non permette di inviare note vocali, foto, e adesivi: in compenso, permette di sharare i disegni fatti a mano (cioè col mouse, col dito sugli schermi touch, o con una stilo capacitiva sui device convertibili e sui tablet).

Consapevole di tali limitazioni, la versione UWP di WhatsApp (in beta), redatta secondo gli stilemi estetici di Windows 10 / 11, è stata appena aggiornata da Microsoft alla versione UWP 2.2211.3.70 che, oltre ad alcuni miglioramenti prestazionali, ora palesa pure una scheda Sticker: per raggiungerla, basta portarsi in una chat, cliccare sulla faccina delle emoji e si noterà che, accanto alle voci Emoji e GIF, a destra ora c’è anche quella che fa riferimento agli adesivi.

Purtroppo, recandosi al suo interno si nota come tale scheda sia vuota, con la segnalazione che non sono stati aggiunti adesivi preferiti: ciò avviene perché non è ancora possibile sincronizzare i preferiti tra più dispositivi (sebbene delle tracce in tal senso siano stati scoperte nel codice applicativo, ove sono emerse anche evidenze della facilità con cui sarà possibile aggiungere e rimuovere dai preferiti gli adesivi).

Messo da parte quello che (disponibile per tutti) comunque è un piccolo grande passo evolutivo per la versione più giovane di WhatsApp sui PC, passando alla versione Android di WhatsApp, nelle scorse ore sono giunte diverse segnalazioni secondo le quali, installando la release beta 2.22.8.4 per Android, a volte si andava incontro a svariati crash casuali mentre, in altri casi, capitava di trovarsi duplicati i propri messaggi.

Purtroppo, la beta in oggetto era molto importante, perché introduceva la facoltà di stoppare e riprendere la registrazione dei messaggi vocali e, quindi, non stupisce che Menlo Park sia subito corsa ai ripari, rilasciando la successiva beta correttiva 2.22.8.5, scaricabile dal Play Store se iscritti al programma di testing della piattaforma, o più facilmente e direttamente dalla repository online di ApkMirror.