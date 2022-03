WhatsApp: tante novità nelle ultime beta per iOS e Android

Avviato (per pochi utenti) il roll-out delle Reactions, la celebre messaggistica di WhatsApp si è dedicata al rilascio di altre novità, ecumenicamente suddivise tra una beta per iOS e una per Android, ambedue compiutamente analizzate dai leaker di WABetaInfo sempre pronti a tracciarne le funzionalità.

Nel caso di iOS, con la release beta 22.6.0.74 instradata via TestFlight, viene distribuita a più utenti (rispetto a quelli che ne avevano avuto avvisaglie nella release sperimentale 22.6.0.73 e, in alcuni casi, anche in versioni stabili) la rivisitata interfaccia per le informazioni di contatto degli utenti normali, di quelli aziendali, e financo delle informazioni di gruppo. Secondo quanto emerso, nel caso la novità in oggetto non risultasse evidente, occorrerà attendere un po’, ma non troppo, dacché la stessa dovrebbe arrivare per tutti entro 24 ore, con la previsione, secondo gli insider di cui sopra, che gli utenti stabili ne avrebbero beneficiato “presto“.

Circa tre settimane fa, in occasione della release beta 2.22.6.7 per Android, WhatsApp rilasciò ad alcuni utenti la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione dei messaggi vocali: in seguito, non si sa per quale motivo, con la release 2.22.8.3 la funzionalità in oggetto era stata ritirata. Ora, con la nuova release 2.22.8.4, tale feature è stata ripristinata per alcuni beta tester, con altri che dovrebbero venire coinvolti nei prossimi aggiornamenti.

Ancora, con la medesima release, code number 2.22.8.4, WhatsApp sta curiosamente ritirando una funzione introdotta in precedenza, con la versione beta 2.22.5.11 per Android: si tratta dell’anteprima che si generava quando si condividevano foto e video come documenti. In quell’occasione, si notò come – pur essendo stata introdotta tale preview per foto e video condivisi come documenti – l’anteprima dei classici documenti (es. i PDF) era sparita, sostituita da un’icona generica, tal che alcuni utenti lamentarono una minor utilità della “miglioria”.

Al momento, per i feature tracker di WABetaInfo non è chiaro se il ritiro funzionale riscontrato con la beta 2.22.8.4 sia in qualche modo connesso a quanto lamentato a proposito della 2.22.5.11.