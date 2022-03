WhatsApp: novità per iOS, rumors per Android, test per inviare 2 GB multimediali

Dopo aver messo a disposizione di un limitato numero di users le Reactions, aver corretto dei fastidiosi bug su Android, e aver concesso su iOS l’implementazione delle nuove schede di contatto (standard, aziendale, di gruppo), WhatsApp ha proseguito nel suo praticamente quotidiano rilascio di novità, senza trascurare né Android. né iOS, e mettendo a disposizione di ambedue le sue iterazioni anche una caratteristica comune.

Partendo da iOS, WhatsApp ha rilasciato la beta 22.7.0.76 via TestFlight, che offre la piena compatibilità a iOS 15, ondando oltre quello che sino a poco fa era già disponibile, ma non in forma completa. Con tale release arriva anche un piccolo ritocco nell’interfaccia (la barra degli strumenti ora è molto più scura, allineandosi alla tonalità di quella per la navigazione nelle impostazioni), oltre al fatto che è stata resa disponibile anche ad altri tester la funzione che esibisce nelle notifiche la foto del profilo utente.

Passando ad Android, come noto WhatsApp medita di introdurre un footer nell’elenco delle chat e nella pagina degli aggiornamenti di stato in cui fa cenno al fatto che le chat siano protette dalla crittografia end-to-end, tal che nessuno, nemmeno Meta, possano sapere quel che mittente e destinatario si dicono.

A quanto pare, analizzando la beta 2.22.8.7 per Android, disponibile su ApkMirror e nel Play Store se iscritti al gruppo dei beta tester (dall’apposita pagina web, per poi aspettare qualche minuto d’essere abilitati al download: play.google.com/apps/testing/com.whatsapp?authuser=0) , si è scoperto che Menlo Park ha intenzione di porre un footer (avviso didascalico a piè di pagina) anche in fondo all’elenco delle chiamate, come evidenziato da uno screenshot estratto dai leaker di WABetaInfo,

Infine, è emerso che alcuni utenti, in possesso delle beta 2.22.8.5, 2.22.8.6 e 2.22.8.7 per Android e della beta 22.7.0.76 per iOS possono inviare file multimediali (video, messaggi vocali, etc) dalla dimensione massima di 2 GB, contro i 16 MB possibili oggi (per i documenti il limite sale a 100 MB). Per ora, il test è corso in Argentina e non è chiaro se verrà esteso anche altrove o se la novità, in base ai feedback ottenuti, verrà poi ritirata ripristinando il precedente e limitante status quo.