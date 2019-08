WhatsApp: nella beta per iOS arriva il renaming e il supporto diretto verso le Memoji

Nell’attesa che venga messo a regime il sistema per vietarne l’uso – in Europa – ai minori di 16 anni, su WhatsApp è di nuovo tempo di novità, con l’arrivo di un’inedita beta per iOS che, per un verso porta in dote una novità già emersa su Android e, per l’altro, introduce una peculiarità tutta tipica del mondo mobile Apple.

Agli inizi del mese corrente, Menlo Park preannunciò un parziale renaming di Instagram e WhatsApp, in modo che fosse più palese il fatto che tali servizi facessero parte della famiglia Facebook, il cui abbraccio sembra destinato a farsi sempre più stretto. Ciò è già stato messo a regime su Android la scorsa settimana con la beta 2.19.222 e, ora, la medesima novità formale appare anche nell’ultima beta, la 2.19.90.23, messa a disposizione degli utenti di iOS: nello specifico, si tratta della dicitura “di Facebook” (from Facebook) che accompagna il brand di WhatsApp non appena si entra nelle sue impostazioni.

Messa da parte tale primizia, molto più interessante si rivela quanto presente nel changelog della medesima beta di WhatsApp per iOS che, sostanzialmente, dichiara l’avvenuto supporto alle Memoji. Queste ultime, introdotte con iOS 12, risultano essere delle ingrandite emoji antropomorfe che, adeguatamente personalizzabili, ritraggono l’utente che le usa: sino a poco fa, erano sfruttabili solo nelle videochiamate di FaceTime, nell’app di posta Mail e nelle chat di iMessage mentre, con il roll-out in corso, vengono messe a disposizione (sia in fase di ricezione che di invio) anche di chi interagisce tramite WhatsApp.

Per beneficiare delle novità in questione, come detto, occorre scaricare la beta 2.19.90.23 di WhatsApp per iOS, operazione espletabile solo facendo ricorso al programma protetto “TestFlight” (al quale è necessario iscriversi preventivamente onde testare le novità in arrivo sulle proprie app preferite). Inoltre, un’ulteriore limitazione che si frappone tra l’utente e le Memoji appleiane è costituita dal fatto che tale supporto appare limitato agli iPhone attualmente in auge, ovvero agli iPhone X, XS, ed XR.

In futuro, secondo quanto rivelato da un’indiscrezione dei proverbiali leaker di WABetaInfo, le novità menzionate, ovvero il parziale rebranding di WhatsApp con annesso “from Facebook” ed il supporto diretto, nelle chat in verde, alle Memoji di iOS, saranno messe a disposizione di tutti gli utenti, semplicemente dopo un breve periodo di attesa necessario al rilascio della nuova versione stabile di WhatsApp iOS, calendarizzata in forma di release 2.19.90.