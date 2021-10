WhatsApp: in roll-out nuovo modo per visionare gli aggiornamenti Stato Business

Nelle scorse ore, WhatsApp, per altro al lavoro su una barra di controllo per i video riprodotti via picture-in-picture mode, ha rilasciato un aggiornamento che permette di annullare gli aggiornamenti di stato erroneamente inviati: anche l’impegno verso lo spin-off aziendale WhatsApp Business sta procedendo a vele spiegate, non solo a suon di rumors, come confermato da un appena avvenuto rilascio funzionale.

A rendicontare il nuovo rilascio in corso d’opera è stato il gruppo di leaker di WABetaInfo secondo il quale Menlo Park ha avviato il roll-out, per gli account Business, cioè associati al numero di telefono di un’attività commerciale, di un nuovo sistema per consentire loro di mostrare annunci (es. su cambiamenti di orari) e offerte (es. promo). Quest’ultimo passa per gli aggiornamenti di Stato che, come noto, sono il modo in cui WhatsApp ha imitato le Storie di Snapchat.

Sino a poco tempo fa, per consultare gli aggiornamenti di Stato di un’azienda, il client aveva una sola strada, quella di rivolgersi al tab degli Status: ora, però, portando a compimento qualcosa già in sviluppo dalla release 2.21.17.5 per Android, arriva un secondo ed aggiuntivo modo per consultare queste informazioni aziendali, ovvero toccando l’immagine nella scheda contatto: secondo gli screenshot ad oggi condivisi sul sito ufficiale dei leaker, tale prassi porterà a una finestra con due opzioni di scelta.

Una di esse inviterà a toccare un dato rimando (View profile photo) per visualizzare la consueta immagine del profilo, mentre l’altra offrirà una diversa scorciatoia (View status) toccando la quale si visualizzerà lo stato condiviso dall’azienda: al momento la novità in questione, va ricordato, è presente solo nella release beta 2.21.22.6 di Whatsapp per Android e, quindi, non è ancora fungibile da chi usa una versione stabile dell’applicazione.

Altro dettaglio da attenzionare, viene precisato dai leaker, è che tale sistema non può ancora essere adoperato per visualizzare allo stesso modo gli aggiornamenti di Stato degli account normali: perché accada, lasciando intuire che la cosa non sia da escludersi a priori, potrebbe essere necessario attendere un futuro, ulteriore, aggiornamento.