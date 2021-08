WhatsApp: in studio la visione degli Status via click sull’immagine del profilo

Gli ultimi tempi hanno visto spesso protagonista WhatsApp, con la celebre messaggistica di Menlo Park che ha rilasciato diverse funzionalità, tra cui il nuovo archivio, la funzione per riprodurre in maniera accelerata i messaggi audio: non sono mancati neppure gli esordi in beta, come quello dell’account multi-device, e qualche roll-out molto graduale, come quello per il trasferimento delle chat da iOS a Android. Secondo alcuni leakers, però, la verve creativa dello staff del CEO Will Cathcart non si sarebbe ancora esaurita.

Analizzando via reverse engineering la versione beta 2.21.17.5 di WhatsApp per Android, scaricabile da ApkMirror in tutta sicurezza, ma anche dal Play Store se iscritti al gruppo dei tester dell’app, gli esperti programmatori del gruppo WABetaInfo vi hanno scorto tracce di un’opzione volta a migliorare una funzione già esistente, quella degli Status, introdotta dalla piattaforma a imitazione delle Storie di Snapchat.

Ad oggi, per consultare lo status di un qualche proprio contatto occorre recarsi nell’apposita scheda, dove sono elencati i contatti che hanno aggiornato i loro Status. WhatsApp sta meditando di risparmiare all’utente un qualche tip di troppo, attraverso una soluzione molto pratica all’interno dell’elenco relativo alle chat.

Quivi giunti, secondo le schermate emerse e condivise dai leakers, basterà toccare l’immagine – avatar di un profilo perché la messaggistica offra all’utente un particolare bivio di scelte, nell’ambito del quale verrà chiesto all’utente se intenda visionare l’immagine di quel dato profilo o, altresì, vederne lo Status. Secondo quanto ribadito dalle fonti, quella in questione è una funzione non ancora palese, cioè in sviluppo interno: ciò spiega in sostanza perché, anche provvedendo a scaricare l’ultimissima beta per Android messa a disposizione da WhatsApp, non si avrà a disposizione questa funzionalità.

In ogni caso, l’esordio della novità relativa alla visualizzazione degli Status toccando l’immagine di un contatto avverrà prima attraverso il canale delle app dedicate ai beta tester, in modo da raccoglierne eventuali feedback, in un non meglio precisato futuro aggiornamento.