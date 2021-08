WhatsApp: tante novità in tema di emoji, bug corretto, chat migrate da iOS ad Android

Dopo i trascorsi rumors sul backup crittografato anche sul cloud di iOS, WhatsApp è tornata a dedicarsi al rilascio concreto di novità, con la correzione di un fastidioso bug, tante novità in tema di emoji, e l’esordio della funzione per migrare le chat da un ecosistema operativo all’altro.

Partendo dalle correzioni, negli scorsi giorni, il rilascio della beta 2.21.16.9 di WhatsApp per Android aveva innescato un fastidioso bug che impediva il caricamento dei vecchi messaggi, consentendo di consultarne solo gli ultimi 25: grazie al successivo rilascio della beta 2.21.17.1, disponibile anche sulla repository online di ApkMirror, il problema in questione risulta finalmente corretto e risolto.

Sul versante delle emoji, come rendicontato dal sito web Emojipedia, con il passaggio del sistema operativo iOS alla release 14.5, sono arrivate nuove icone, tra cui lo smiley che sbuffa, e un cuore in fiamme: gli utenti di Android, sino a poco tempo fa, non erano in grado di vedere e usare queste icone ma, con la release beta 2.21.16.10, ora anche questi ultimi possono inviare tali emoji, condividerle e, ovviamente, vederle quando le ricevono.

Ancora in tema di emoji, con il rilascio di un’ulteriore beta per Android, la release 2.21.17.2, è giunto in dote agli utenti del robottino verde un restyling per il pannello che elenca le emoji incollabili su GIF, video e foto: nello specifico, ora il drawler elenca le emoticons con lo stesso design di quelle scambiate in chat e, in più, in basso è stata sistemata una barra che, via macro-categorie, permette di individuare con facilità l’emoji più adatta.

Infine, in occasione del lancio degli smartphone pieghevoli Galaxy Fold 3 e Galaxy Flip 3, WhatsApp ha avviato il roll-out della funzione che permette di trasferire le chat da un device iOS verso i nuovi foldable: nelle settimane a seguire toccherà poi ad altri smartphone Samsung, anche con Android 10, poi ai device di altre marchi, col clou che si avrà allorché la funzione permetterà anche l’inverso, ovvero il passaggio delle chat da Android a iOS. Al momento, per attuare la procedura è necessario effettuare un collegamento fisico tra i due device, attraverso un cavo Lightning / USB Type-C.