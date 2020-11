WhatsApp: in preparazione il tool che silenzia i video in fase di editing

Portata su iOS la funzionalità “Leggi più tardi”, degna evoluzione delle limitate Chat Archiviate, ed evoluzione della chimerica Modalità Vacanza, WhatsApp non si è crogiolata sugli allori, ricordando a tutti il perché abbia conseguito il risultato dei 100 miliardi di messaggi scambiati quotidianamente, attraverso il rilascio di un’ulteriore e innovativa beta.

La nuova beta di WhatsApp per Android, recante il number release 2.20.207.2, può essere attualmente scaricata sia dal Play Store, dopo essersi iscritti al gruppo dei tester dell’app, dall’apposita pagina dedicata alla stessa, o scaricando l’apk già pronto dalla repository online di ApkMirror. Di base, il nuovo WhatsApp beta, in forma palese, risulta aver esteso, a un maggior numero di utenti il roll-out in corso per le funzionalità che permettono di personalizzare gli sfondi a livello di singola chat, e di far scomparire i messaggi (appunto effimeri) dopo il trascorrimento di una settimana di tempo.

Di totalmente nuovo, però, la release 2.20.207.2 di WhatsApp beta per Android reca ben altro, seppur non in modo visibile e, in quanto tale, portato alla luce tramite il reverse engineering della crew di WABetaInfo: nel caso specifico, si tratta della funzione che permette di silenziare i file video, prima della condivisione, operando dall’interno del tool di editing in-app.

Nella schermata condivisa, i leaker hanno mostrato come, assieme ai comandi per tagliare o regolare il filmato, ed ai pulsanti per inserirvi del testo, per disegnarvi, o allegarvi emoji/stickers, sia presente anche, in basso a sinistra, l’icona dell’altoparlante: premendo quest’ultima, verrà silenziato il filmato, che in tal modo potrà essere condiviso senza disturbare, attraverso il normale passaggio dei messaggi inviati, o collocandolo nel proprio Status che, come noto, supporta anche l’inserimento delle clip.

Al momento, WABetaInfo ricorda che, oltre a non esservi certezza del rilascio di tale novità, nel caso ciò accada si procederà partendo da una beta per Android, prima del rilascio stabile: inoltre, non viene fatta menzione di un suo eventuale rilascio, sebbene probabile, anche su iOS.