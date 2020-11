WhatsApp: la funzione "Leggi più tardi" appare nella beta per iOS

Di recente, i leaker di WABetaInfo hanno rendicontato di come funzionerà la modalità “Leggi più tardi”, dopo averne appurato alcune tracce nel codice applicativo del client WhatsApp beta per Android: a fare per prima la conoscenza di tale funzionalità, però, è stata l’ultima beta di WA rilasciata per iOS, nel canale, ad oggi privo di slot liberi, TestFlight.

La release 2.20.130.16 di Whatsapp beta per iOS, nello specifico, presenta la modalità “Read later” (leggi dopo, leggi più tardi) quale evoluzione delle ormai superate chat archiviate, recependo e migliorando quanto era previsto in origine per la chimerica modalità vacanza: in pratica, posizionando le chat in questa sezione, non si verrà più disturbati dalle stesse, neanche con una notifica, al sopraggiungervi di un nuovo messaggio (che, invece, riportava puntualmente in primo piano le vecchie chat archiviate).

Come previsto, onde evitare di dimenticarsi delle chat archiviate, le stesse beneficiano del reminder Read later posto in alto, nell’elenco delle chat, sopra la sequenza delle chat attive: tippando tale scorciatoia, si verrà accolti da una schermata espositiva che spiegherà il funzionamento della novità, e lo scopo col quale è stata realizzata (evitare distrazioni da interruzioni).

All’interno della sezione Leggi più tardi, è stato posizionato il “pulsante” modifica, suddiviso in due comandi supplementari: attraverso “Seleziona Chat” si potrà flaggare più chat in un colpo solo, da sottrarre allo status di chat sottoposte alla modalità vacanza. Diversamente, grazie a “Modifica impostazioni archivio” (Edit archive settings), l’utente potrà far sì che le chat archiviate con nuovi messaggi vengano riportate nell’elenco principale, quello delle chat attive (in pratica, disattivando la modalità vacanza per tutte le chat incluse nella nuova sezione).

Come accennato, la funzione in questione, Leggi più tardi, è emersa come palese all’interno della versione beta di WhatsApp per iOS e, benché candidata a un prossimo rilascio stabile, non è dato sapere quando ciò avverrà.