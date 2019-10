WhatsApp: in beta i progressi per la dark mode e i messaggi autocancellanti

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Quando mi è capitato di leggere l'anteprima di WABetaInfo, mi son subito fiondato nel cercare la beta menzionata. Poi l'amara conferma che il dark theme di WhatsApp è stato solo avvistato come in progresso, ma sotto la superficie della beta rilasciata. Ad ogni modo, è ottimo che lo si potrà innestare a piacimento, sperando che viri proprio sul nero e non sul blu notte (comunque utile): anche i messaggi che si autodistruggono saranno utili, anche se, in questo caso, considerando il tempo accorso per implementare il revoca messaggi, non credo che ci vorrà poco tempo.