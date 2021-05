WhatsApp: in arrivo la revisione dei messaggi audio

Dopo il maxi aggiornamento di fine Aprile, e le indiscrezioni sulla sfida lanciata a Zoom, Telegram si candida senz’altro al ruolo di applicazione più accessoriata in ambito messaggistica istantanea: WhatsApp, tuttavia, può vantare una base d’utenza tutt’ora ineguagliabile, a cui presto potrebbe essere offerta una nuova funzione, relativa ai messaggi audio.

Croce e delizia degli utenti, i messaggi audio hanno già guadagnato le attenzioni di Menlo Park con la beta 2.21.9.14 che ha prospettato la possibilità di riprodurli a diverse velocità, in modo da arrivare prima al succo della clip sonora: al momento, ciò che manca ai messaggi audio, però, è ancora la possibilità di riascoltarli prima di inviarli. Tale prassi, infatti, oggi può essere portata a termine in modo non ufficiale con alcuni stratagemmi non immediati.

Nello specifico, è possibile avviare la registrazione di un messaggio audio e, senza interromperlo, recarsi in un’altra area dell’applicazione, o addirittura puntare alla Home dello smartphone, Android o iOS, od optare per il multi-tasking aprendo un’altra app. Espletato uno di questi passaggi, basta tornare alla chat per la quale si era registrato il messaggio audio per poterlo ascoltare nuovamente prima di deciderne l’eventuale invio.

Col sistema scovato dai leaker di WABetaInfo analizzando via reverse engineering una versione della cha app in loro possesso, è emerso che WhatsApp starebbe pensando, a tal proposito, di introdurre la funzione “Review”, ovvero “Revisiona”, che permetterà, previa pressione dell’apposito rimando, d’ascoltare quanto registrato, per spedirlo o, viceversa, per cancellarlo, intervenendo sull’icona del cestino.

Al momento, non è noto quando tale funzione verrà introdotta su WhatsApp: gli insider di cui sopra si limitano, come da prassi, ad assicurarne il rilascio (eventuale) in uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp che, nel contempo, risulta essersi dedicata anche alla funzione per l’autocancellazione dei messaggi ed a quella per importare le chat da iOS.