WhatsApp: i messaggi si autocancelleranno anche dopo 24 ore

WhatsApp, la celebre applicazione di messaggistica istantanea di verde vestita, anche per fronteggiare la concorrenza della creativa rivale Telegram, ha ripreso a sviluppare la funzione dei messaggi a scomparsa, in modo da renderla ancora più funzionale.

Reduce dalla riproposizione dei nuovi termini di servizio, WhatsApp ha ripreso a macinare innovazioni, almeno secondo quanto scoperto dai leaker di WABetaInfo. Questi ultimi hanno individuato, nel codice della chat app di Menlo Park, un nuovo riferimento ai messaggi a scomparsa, introdotti nel Novembre scorso, nelle chat individuali (a favore dei due interlocutori) e di gruppo (in dote agli admin, che potranno abilitarli anche per tutti i partecipanti), con l’opzione dell’autocancellazione sempre più destinata a coinvolgere anche elementi multimediali come foto e video condivisi.

Nel caso specifico, le schermate estratte e condivise su Twitter e nel sito istituzionale del gruppo di analisti fanno riferimento alla già nota eventualità che i messaggi possano scomparire dopo 24 ore dalla condivisione in chat, a fronte dell’attuale limite dei 7 giorni.

Rispetto a quanto si pensava in precedenza, però, l’opzione che prevede l’autocancellazione dei messaggi dopo 24 ore dall’invio in chat sarà aggiuntiva e non sostitutiva dell’altra, in modo da offrire una maggior sicurezza agli utenti, ancor più liberi di esprimersi consci che quanto detto non resterà impresso “a caratteri di fuoco” nella chat intrapresa (sebbene, come ricorda anche India TV e la stessa messaggistica nel suo “Learn more”, un interlocutore possa sempre screenshottare un messaggio effimero, o inoltrarlo).

Per attivare la novità, che dovrebbe essere rilasciata (genericamente) in uno dei prossimi aggiornamenti sia lato mobile che per la variante Desktop e web based, gli utenti dovranno fare riferimento all’attuale sezione dedicata ai Messaggi Effimeri, all’interno delle impostazioni della messaggistica WhatsApp: qui, in particolare, sarà possibile orientarsi tra tre opzioni, fra cui “Off” (spenta), “24 ore” e, appunto, “7 giorni”.