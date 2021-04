WhatsApp: rumors su autocancellazione dei messaggi e dei media

Dopo l’indiscrezione relativa allo sviluppo di nuove scorciatoie nei profili degli account Business, in modo da agevolare la condivisione delle informazioni e la consultazione del catalogo di prodotti e servizi offerti, la nota messaggistica WhatsApp è di nuovo risultata protagonista di una serie di rivelazioni, fornite dal consueto canale dei leakers.

Messa da parte la beta 2.21.9.1, WhatsApp ha rilasciato una nuova release sperimentale per Android, col numero di serie 2.21.9.2, prelevabile dal Play Store, dopo essersi iscritti al gruppo degli insiders (play.google.com/apps/testing/com.whatsapp) o, per i meno esperti, direttamente dal web del sicuro repository online di ApkMirror.

Nella beta 2.21.9.3 di WhatsApp per Android, secondo i leaker di WABetaInfo, che ne hanno tratto l’evidenza in seguito a una sessione di indagine via reverse engineering, è emerso come sia in sviluppo una nuova animazione, da collocarsi nella parte alta della finestra che ne consentirà l’attivazione, che avrebbe il compito di spiegare, in modo più chiaro, il modo in cui funzionerà l’autocancellazione (dopo 7 giorni) dei messaggi.

Al momento, l’animazione in questione, palese, sarebbe a disposizione solo di un piccolo numero di tester coinvolti nel collaudo, sebbene sia probabile che, prossimamente, la stessa verrà estesa a un maggior range di feedbackers.

A poche ore dal varo della succitata release, da Menlo Park è arrivata anche la successiva versione, sempre beta e per Android, 2.21.9.3: in questo caso, i leaker di WABetaInfo hanno scoperto una novità non visibile, rappresentato dal prosieguo dei lavori per consentire anche l’autocancellazione dei media, foto e video, condivisi. La funzione in questione, già emersa nei mesi scorsi, sarà corredata in un futuro aggiornamento da una descrizione ufficiale, nella quale si spiega come le foto o i video scambiati potranno essere aperti una sola volta dal destinatario prima di sparire, a tutela di una maggior privacy in parte vanificata, però, dal fatto che non sarà introdotta una funzione di rilevamento degli screenshot.