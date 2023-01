Snapchat: addio a due sub-app, novità in sviluppo per l’abbonamento

Ascolta questo articolo

Anche Snap Inc come tante altre aziende si trova nella difficile situazione di dover razionalizzare le spese e direzionare in modo più oculato gli investimenti. Ciò porterà, dopo l’abbandono del progetto del proprio drone fotografico Pixy, alla chiusura di due sotto applicazioni del fantasmino bianco, ma anche a puntare più forte sull’abbonamento.

Continua il periodo difficile per Snapchat che, dopo aver tagliato il 20% del suo personale lo scorso anno, ha anticipato lo scorso Dicembre che chiuderà, dal prossimo 3 Febbraio, l’app di social mapping francese Zenly, comprata nel 2017: tale piattaforma, che a inizio 2022 contava su 35 milioni di utenti attivi mensili, permette di conoscere i luoghi preferiti da amici e parenti e di tenere il passo con le loro posizioni, ma non solo visto che da qualche tempo aveva introdotto anche un proprio sistema di mappe, seppur giocose (con papere di gomma, auto animate, animali marini, etc), forse visto come una concorrenza interna verso le Snap Map.

Quella del moderno Foursquare Zenly non è però l’unica chiusura annunciata da Snap Inc. In queste ore l’azienda di Evan Spiegel ha annunciato che, dal 25 Gennaio, verrà chiuso il supporto a Snap Camera, il software per Windows e Mac introdotto nel 2018 per consentire di applicare filtri ai live streaming o alle videochiamate intraprese con vari software di settore, come Zoom, Skype, YouTube, e Google Hangouts. A partire dalla data in questione non sarà più possibile scaricare o utilizzare Snap Camera e, quindi, avendola installata si potrebbe vedere solo una schermata vuota: di conseguenza, è bene rimuovere il programma e reimpostare il tutto sulla fotocamera predefinita.

L’azienda, interpellata in merito da un utente, ha risposto spiegando che intende far convergere i suoi investimenti “affinché la comunità di creatori e sviluppatori AR si concentri sull’espansione dell’accesso a Camera Kit for Web“: i filtri AR usati nella Snap Camera funzioneranno comunque nella versione per Web di Snapchat lanciata a Luglio.

Di certo, una delle direzioni di sviluppo più attenzionate da Snapchat è quella delle funzionalità per il suo abbonamento Snapchat+. In tal senso il leaker Alessandro Paluzzi ha scoperto che gli abbonati alla piattaforma potrebbero in futuro contare sulla funzione per impostare il tema dell’app, sugli sfondi per i profili, sulle risposte prioritarie alle Storie prioritarie, e sulla funzione “Post View Emoji” in ragione della quale una emoji “verrà mostrata agli amici subito dopo che avranno visualizzato uno Snap inviato loro“.