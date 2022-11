Google Hangouts e Google Street View chiusi: utenti nel panico

Ascolta questo articolo

Di tanto in tanto, Google pensiona dei servizi, tanto che è nato un vero e proprio Google Cemetery, popolato ad esempio di piattaforma, a volte gloriose a volte poco diffuse, tra cui YouTube Originals, Google Stadia, Google Play Music, Allo, Google Buzz, Google Plus, Google Waves, Google Spaces, Picasa, InBox, etc). A questi servizi, nelle scorse ore, se ne sono aggiunti altri due, molto importanti.

Il primo servizio chiuso da Google è Google Hangouts, nato nel 2013 e già dal 2020 in dismissione: il Luglio scorso Big G ha chiuso le applicazioni per Android e iOS e, poco dopo, pure l’estensione per Chrome. Va detto che era ancora possibile messaggiare con i propri contatti, ma facendo affidamento alla sua sola emanazione web based.

Dal 1° Novembre, però, Google ha spento pure il sito web di Hangouts, ove ora appare un avviso con due rimandi via link. Il primo di questi dettaglia la modifica avvenuta, mentre il secondo conduce gli utenti direttamente all’erede di questa piattaforma, Google Chat: in più, l’avviso pubblicato da Mountain View spiega, per chi non l’avesse fatto, che, sino al 1° Gennaio 2023, si potrà scaricare una copia dei propri dati di Hangouts.

Per ottemperare a ciò, basta portarsi in Google Takeout, loggarsi con l’account usato per Hangouts, selezionare l’app in questione e andare al passaggio successivo: a questo punto basta scegliere “una tantum” come frequenza del backup da scaricare, visto che Hangouts verrà sbaraccato in favore di Chat, scegliere il tipo di file, e optare per Esporta. Dopo un certo lasso di tempo, necessario a che il processo sia portato a termine, si riceverà una mail per scaricare la propria copia dei dati da Hangouts.

Un’altra lapide, Google la metterà su un servizio che fa poco ha fatto 15 anni, Google Street View, che permette di esplorare a 360° le strade di mezzo fondo, per farsi un’idea di luoghi in cui non si è ancora stati prima: con l’aggiornamento 2.0.0.484371618 stanno cominciando ad apparire alcuni avvisi che spiegano come il servizio sarà chiuso il 21 Marzo del 2023.

Di conseguenza, coloro che volessero usarlo ancora, potranno farlo via Google Maps, dove è integrato da tempo (con annessa facoltà di caricarvi le proprie foto sferiche), o mediante Street View Studio (utile anche per caricarci i propri video a 360°): purtroppo, con la sparizione dell’app dedicata a Street View, sparirà la funzione Photo Path / Percorsi fotografici, messa in campo nel 2021 per consentire di “caricare una foto di strade o percorsi che ancora non c’erano nel database della piattaforma“.