Snapchat for Web: arrivano su PC le chiamate e i messaggi del fantasmino bianco

Non è la prima volta che Snapchat si affaccia sul mondo dei PC, basti pensare al varo nel 2018 della Snap Camera per Mac e Windows, che permette di usare anche da computer i celebri effetti AR del fantasmino bianco. A tale esperienza, se n’è aggiunta un’altra, Snapchat for Web, che permette di usare le principali funzionalità della piattaforma anche nel mentre si è al computer, perché magari impegnati a studiare, navigare, intrattenersi, socializzare.

Nello specifico, Snapchat for Web è raggiungibile via browser (per ora solo usando Chrome di Google) portandosi all’indirizzo web.snapchat.com: qui, dopo aver eseguito il login con le credenziali del proprio account e aver completato l’autenticazione a due fattori, si potrà avviare delle chiamate (nella speranza che siano più lunghe di quelle intraprese lato mobile, pari a più di 30 minuti al giorno), o proseguire le chattate (che, al pari dell’app per telefono, si cancelleranno dopo 24 ore, anche se il Bitmoji sarà affiancato da un laptop a indicare in chat che il relativo utente sta chattando da un computer) da dove le si era interrotte da smartphone.

Tra le funzioni che sono state trasferite lato mobile alla versione per PC figurano anche Chat Reply e Chat Reactions. Più avanti, Snap Inc ha fatto sapere che prevede di portare su Snapchat for Web anche le Lens, lenti in realtà aumentata, e la visualizzazione di Ricordi e delle Storie (il formato copiato con analogo nome da Instagram): altre funzioni potrebbero poi fare il gran salto nel caso vi fosse “abbastanza domanda“.

In tema di privacy, Snap Inc ha precisato che Snapchat for Web impedirà gli screenshot, come quelli che è possibile generare da una scorciatoia via tastiera, benché sia consapevole che ne potranno sempre essere realizzati qualora qualcuno fotografi lo schermo con un telefono: inoltre, è prevista la funzione di schermata sulla privacy in ragione della quale, cliccando su un’altra finestra sullo schermo, si nasconderà automaticamente la schermata di Snapchat.

All’esordio, Snapchat for Web sarà a disposizione degli utenti in paesi come gli USA, il Regno Unito, l’Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, purché abbiano attivo il piano d’abbonamento mensile (3.99 dollari) Snapchat Plus di recente varo.