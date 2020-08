Netflix: aggiornati elenchi smart TV e smartphone compatibili, test Shuffle su smart TV

Netflix, la celebre piattaforma di video-streaming fondata da Reed Hastings come evoluzione del suo servizio di noleggio a distanza dei DVD, ha annunciato un lungo elenco di smart TV Panasonic compatibili con i suoi standard, e l’abilitazione ai contenuti HD e HDR10 su svariati telefoni TCL e Samsung: il tutto mentre, sulle Android TV, è partito il test di una funzione mirata a far scoprire nuovi contenuti.

Per sconfiggere l’indecisione dovuta alla sua grande offerta, e aiutare a far scoprire nuovi contenuti, Netflix ha sempre messo in campo diverse funzionalità, come gli screensaver nell’app per smart TV, gli annunci pubblicitari prima degli spettacoli da vedere, e i suggerimenti promozionali in HomePage. Sempre con tale scopo, nell’Aprile 2019 ha preso a sperimentare, nell’app per smartphone Android, un tasto “Shuffle” per la riproduzione casuale: qualcosa di simile, secondo ancora più utenti (dopo gli avvistamenti di Luglio), è appena apparso anche nell’app per smart TV, attraverso l’icona di riproduzione messa sotto il nome dell’utente, premendo la quale viene riprodotto un particolare contenuto.

Quest’ultimo, scelto non proprio a caso, dovrebbe rientrare nei gusti dell’utente, visto che è selezionato da un algoritmo che tiene conto della cronologia di visione dell’utente e dei contenuti che ha salvato nella lista dei preferiti: interpellata in merito, Netflix ha ammesso il test alla rivista online The Verge, alla quale ha motivato lo stesso dietro la volontà di avvicinare l’esperienza d’uso di Netflix per TV a quella della normale fruizione televisiva quando, acceso l’apparecchio TV, si inizia a guardare quel che va in onda in quel preciso istante (proposito che, in passato, ha indotto la grande N ad implementare la riproduzione automatica, poi resa disabilitabile a inizio anno).

In attesa di capire se tale “miglioria” verrà estesa in forma stabile a tutti, e non ai pochi fortunati users coinvolti nel progetto pilota, il team di Netflix ha aggiornato l’elenco delle smart TV raccomandate (in base al rispetto di almeno 5 dei 7 criteri necessari) per il 2020, includendovi diversi modelli recenti, OLED ed LCD, di Panasonic, non per nulla beneficiati dalla “Modalità Calibrata per Netflix” (applicabile sui contenuti in Dolby Vision e Standard Definition).

Un altro elenco che Netflix ha provveduto ad aggiornare è quello relativo ai telefoni abilitati a riprodurre i suoi contenuti in HD o HDR10: dopo l’inclusione dell’Asus Rog Phone 3, questa volta è toccata ad alcuni device di TCL Corporation (10 5G e 10 Plus) e Samsung (i recenti phablet Galaxy Note 20 e Note 20 Ultra).